أمانة عمّان تباشر أعمال توسعة شارع الجيش في منطقة المحطة

الوكيل الإخباري- باشرت أمانة عمّان الكبرى أعمال توسعة شارع الجيش في منطقة المحطة، ضمن المرحلة الرابعة من مشروع تطوير المنطقة، وذلك في إطار المشروع الاستراتيجي لتطوير أحياء عمّان القديمة.





وأكد المدير التنفيذي لمشاريع تطوير أحياء عمّان والمسارات السياحية، محمد أبو زيتون، أن الأمانة بدأت بتوسعة شارع الجيش واستحداث مسرب رابع بهدف تحسين الانسيابية المرورية وإنشاء بنية تحتية جديدة للمنطقة.



وأشار أبو زيتون إلى أن الأمانة تعتزم هدم مبانٍ تابعة لها تقع ضمن نطاق المسرب الرابع المستحدث، وذلك لتنفيذ التوسعة بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات الإشرافية اللازمة لضمان السلامة العامة أثناء تنفيذ أعمال الإزالة.



وأوضح أن المشروع يهدف إلى تحسين الواقع المروري، وإنشاء أرصفة وممرات للمشاة وأعمال تجميلية، بالإضافة إلى إقامة جسور مشاة، بما يسهم في تقديم خدمات أفضل لقاطني وزوار المنطقة.



ويأتي هذا المشروع ضمن خطة أمانة عمّان الكبرى لتطوير أحياء عمّان القديمة، وانسجاماً مع خطتها الاستراتيجية للأعوام 2022 – 2026، التي تركز على تحسين الخدمات وتعزيز الاستدامة وتوظيف التكنولوجيا لتحقيق رؤية الأمانة في تحويل عمّان إلى مدينة ذكية.