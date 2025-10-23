الخميس 2025-10-23 04:57 م
 

فانس: سياسة ترامب هي عدم ضم إسرائيل للضفة الغربية

نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس
جيه دي فانس
 
الخميس، 23-10-2025 02:51 م

الوكيل الإخباري-   قال نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، الخميس، إنّ إسرائيل لن تضم الضفة الغربية وتصويت الكنيست بشأن ضمّها يعد أمرا رمزيا.

وأضاف فانس، أن سياسة الرئيس دونالد ترامب لا تزال تتمثل في عدم ضم إسرائيل للضفة الغربية.


وأشار للصحفيين في تل أبيب: "كان التصويت في الكنيست على ضم الضفة الغربية غريبا. لو كان مناورة سياسية، فقد كانت مناورة سياسية غبية، وقد أزعجني ذلك. لن نسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية، ولم نكن راضين عن هذا التصويت".

 
 
