فانس: سياسة ترامب هي عدم ضم إسرائيل للضفة الغربية

الوكيل الإخباري- قال نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، الخميس، إنّ إسرائيل لن تضم الضفة الغربية وتصويت الكنيست بشأن ضمّها يعد أمرا رمزيا.

اضافة اعلان



وأضاف فانس، أن سياسة الرئيس دونالد ترامب لا تزال تتمثل في عدم ضم إسرائيل للضفة الغربية.