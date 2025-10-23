فانس: سياسة ترامب هي عدم ضم إسرائيل للضفة الغربية

وأضاف فانس، أن سياسة الرئيس دونالد ترامب لا تزال تتمثل في عدم ضم إسرائيل للضفة الغربية.
وأشار للصحفيين في تل أبيب: "كان التصويت في الكنيست على ضم الضفة الغربية غريبا. لو كان مناورة سياسية، فقد كانت مناورة سياسية غبية، وقد أزعجني ذلك. لن نسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية، ولم نكن راضين عن هذا التصويت".
