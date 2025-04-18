إضاءة المواقع الأثرية باللون الأخضر احتفالًا بيوم التراث العالمي

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الوكيل الإخباري- أعلنت دائرة الآثار العامة اليوم أنها ستقوم بإضاءة جميع المواقع الأثرية الرئيسية في المملكة باللون الأخضر، وذلك احتفالًا بيوم التراث العالمي الذي تم تحديده من قبل منظمة اليونسكو في الثامن عشر من نيسان من كل عام، حيث سيكون شعاره هذا العام "التراث في خطر بسبب الكوارث والنزاعات: الاستعداد والاستفادة من 60 عامًا من جهود ICOMOS". اضافة اعلان





