الجمعة 2025-04-18 04:06 م
 

إضاءة المواقع الأثرية باللون الأخضر احتفالًا بيوم التراث العالمي

أرشيفية
أرشيفية
 
الجمعة، 18-04-2025 03:24 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت دائرة الآثار العامة اليوم أنها ستقوم  بإضاءة جميع المواقع الأثرية الرئيسية في المملكة باللون الأخضر، وذلك احتفالًا بيوم التراث العالمي الذي تم تحديده من قبل منظمة اليونسكو في الثامن عشر من نيسان من كل عام، حيث سيكون شعاره هذا العام "التراث في خطر بسبب الكوارث والنزاعات: الاستعداد والاستفادة من 60 عامًا من جهود ICOMOS".اضافة اعلان
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة العمل

أخبار محلية 2194 شكوى عمالية على منصة "حماية" في الربع الأول من 2025

روسيا

عربي ودولي روسيا: انتهاء اتفاق وقف استهداف منشآت الطاقة مع أوكرانيا

آثار معارك سابقة في الخرطوم

عربي ودولي عشرات القتلى في قصف لقوات الدعم على الفاشر

أرشيفية

أخبار محلية إضاءة المواقع الأثرية باللون الأخضر احتفالًا بيوم التراث العالمي

جانب من الحملة

أخبار محلية الأمن العام: جولات للتوعية بالتنزه الآمن والاحتفاء بيوم العلم

تعبيرية

تكنولوجيا ميزة أمنية من غوغل تعيد تشغيل هواتف الأندرويد بعد 3 أيام من إغلاقها

تعبيرية

أسواق ومال ارتفاع الإسترليني أمام الدولار واليورو

علم المملكة الأردنية الهاشمية

أخبار محلية الأردن يحتفي بيوم التراث العالمي ويؤكد التزامه بحماية الإرث الثقافي والإنساني



 
 





الأكثر مشاهدة