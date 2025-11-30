إطلاق مشروع التوأمة الأردني الأوروبي بمجال حماية البيانات الشخصية والذكاء الاصطناعي

09:02 م

الوكيل الإخباري- أطلقت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، مشروع التوأمة بعنوان "دعم التحول الرقمي في الأردن من خلال حماية البيانات الشخصية والذكاء الاصطناعي"، بهدف تعزيز جاهزية المؤسسات الحكومية وتطوير بيئة التحول الرقمي وفق أفضل الممارسات الدولية.





ويهدف المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي إلى تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي لحماية البيانات الشخصية، وتعزيز الامتثال، وبناء القدرات المؤسسية في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال نقل الخبرات الأوروبية وتطوير الأدلة والإجراءات، ودعم المبادرات التطبيقية في القطاعات الحيوية.



كما يتضمن المشروع، الممتد لعامين، العمل المشترك مع خبراء من اليونان وألمانيا وإسبانيا لتحديث الهياكل المؤسسية، وتعزيز عمليات المتابعة والتقييم، ورفع وعي المجتمع والجهات الحكومية بمستجدات حماية البيانات والتقنيات المتقدمة.



وأكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات خلال حفل الافتتاح على عمق العلاقة والصداقة بين المملكة والاتحاد الأوروبي، ودور هذه الشراكة في دعم البرامج الوطنية للتحول الرقمي، مشيرًا إلى أن التعاون مع الاتحاد يسهم في تعزيز الثقة بالبيئة الرقمية ورفع جودة الخدمات الحكومية بما يتوافق مع التطورات العالمية.



وأشار السميرات إلى أن الأردن قطع خلال السنوات الماضية خطوات مهمة في تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي الداعم للتحول الرقمي، وفي مقدمتها إقرار قانون حماية البيانات الشخصية لعام 2023، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2023–2027، اللذين يمثلان ركيزة أساسية لتطوير بيئة رقمية آمنة وفعّالة.



وأشاد السميرات بمسيرة التعاون المستمر بين الوزارة والاتحاد الأوروبي، والتي شملت إعداد الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي وتنفيذ عدد من ورش العمل في الذكاء الاصطناعي عبر برنامج TAIEX، مما أسهم في تعزيز قدرات الكوادر الوطنية ورفع جاهزيتها لمواكبة التطورات المتسارعة في هذا المجال.



من جهته، أكد أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي أهمية المشروع في دعم أولويات الحكومة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات العامة، مشيرًا إلى أن التعاون مع الاتحاد الأوروبي يشكل رافعة مهمة لتعزيز بيئة الابتكار وبناء القدرات الوطنية.



كما أكد سفير الاتحاد الأوروبي في الأردن بيير-كريستوف شاتزيسافاس على عمق الشراكة بين الجانبين، مشيرًا إلى التزام الاتحاد بدعم جهود المملكة في تعزيز أنظمة حماية البيانات، وتطوير حوكمة الذكاء الاصطناعي، ورفع جاهزية المؤسسات الحكومية.



وتضمّن حفل الإطلاق عروضًا تعريفية حول مكونات المشروع وأهدافه، قدمها فريق التوأمة من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب فرق مديرية حماية البيانات الشخصية ومديرية الذكاء الاصطناعي في الوزارة.

