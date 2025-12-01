تعليمات جديدة لتنظيم نقل الركاب عبر التطبيقات الذكية في الأردن

05:39 م

الوكيل الإخباري- أصدرت هيئة تنظيم قطاع النقل البري، الاثنين، تعليمات جديدة لتنظيم نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية لسنة 2025، بهدف ضبط آلية عمل مقدمي الخدمة والسائقين والمركبات، وضمان التزامهم بالمتطلبات التنظيمية والفنية.





التعليمات التي نشرتها الجريدة الرسمية، تحدّد الإطار العام لعمل الشركات المشغّلة للتطبيقات الذكية، ومنح الهيئة صلاحية الرقابة والمتابعة ومنع أي ممارسة مخالفة.



وألزمت التعليمات مقدمي الخدمة بالحصول على موافقة الهيئة قبل التشغيل، وتزويدها ببيانات دقيقة عن السائقين والمركبات، إضافة إلى ربط أنظمة التطبيقات ببيانات التتبع (GPS) والدفع الإلكتروني، واشتراط إظهار معلومات السائق والرحلة للمستخدم بشكل واضح عبر التطبيق.



كما اشترطت التعليمات على السائقين الالتزام بالمواصفات الفنية والسلوكية، وعدم استخدام المركبة لأغراض غير مصرح بها، وحظر تشغيل أي شخص غير مرخّص.



كما شددت على ضرورة حمل بطاقة تعريف QR صادرة عن الهيئة وإظهارها عند الطلب.



وتضمّنت التعليمات بنوداً تفصيلية حول حقوق الراكب، منها الالتزام بالشفافية في الأسعار، ومنع فرض أي مبالغ إضافية غير معلنة، إضافة إلى ضمان عدم إساءة استخدام البيانات الشخصية أو مشاركة معلومات الركاب دون موافقة.



وتضمّنت التعليمات مواد خاصة بالعقوبات، حيث أجازت للهيئة فرض غرامات مالية على المخالفات، تبدأ من 20 ديناراً وتصل إلى 200 دينار وفق نوع المخالفة، وتشمل تشغيل مركبة غير مرخصة، أو التلاعب بتسعيرة الرحلة، أو مخالفة شروط السلامة.



كما منحت الهيئة صلاحية إيقاف مقدم الخدمة أو السائق عن العمل أو سحب الترخيص مؤقتاً أو نهائياً في حال تكرار المخالفات أو في حال ارتكاب مخالفات مؤثرة على السلامة العامة.



وأكدت التعليمات ضرورة تعامل السائق بأدب مع الركاب، وعدم استخدام أي ألفاظ مسيئة، والالتزام بسلامة الراكب خلال الرحلة، وعدم تزوير أي بيانات، إضافة إلى الالتزام بالتعرفة الرسمية وعدم تجاوزها أو تخفيضها دون موافقة.



المادة 12 من التعليمات، تنص على أن على مقدم الخدمة الالتزام بما يلي:



إجراء الفحص اليومي للمركبة قبل قيادتها، بما في ذلك المصابيح والإطارات وهيكل السيارة والمقاعد، مع الاحتفاظ بسجلات الفحص وإبلاغ المرخص له بأي خلل يتم اكتشافه.



التأكد من توافر معدات الإسعافات الأولية وطفايات الحريق في السيارة.



تجهيز السيارة قبل وبعد كل انتقال للطلبات، مع الالتزام بالنظافة والصيانة.



الامتناع عن تناول الطعام أو التدخين أو السماح للغير باستخدام الهاتف أثناء قيادة السيارة.



عدم التدخين داخل السيارة ومنع التدخين للغير داخلها.



حمل بطاقة تعريفية وفقاً للمواصفات التي يحددها المدير العام، تتضمن اسم مقدم الخدمة ورقم الرخصة ورقم المركبة.



الامتناع عن التلفظ على الركاب أو استخدام ألفاظ نابية أو سبهم أو إيذائهم.



التعامل بأدب واحترام مع الركاب، والحرص على سلامتهم أثناء النقل.



الالتزام بعدم تزوير أي بيانات أثناء تقديم الخدمة.



تقاضي الأجرة وفق الأسس وآلية احتساب الأجور المعتمدة من المجلس، وعدم تجاوزها أو تقليلها.



عدم استخدام أي سيارة أخرى غير السيارة المصرح بها لتقديم خدمات نقل الركاب عبر التطبيقات الذكية.

