إطلاق مشروع "دعونا نشعر بالرضا" لدعم الأطفال الصم بالمزار الجنوبي

وتضمن المشروع الذي يشمل 6 مناطق في الأردن، لقاء موسعا مع مقدمي الخدمات الطبية في المنطقة ودعاة وواعظات، بهدف تقديم دعم نفسي وديني للأسر، ونصائح طبية متخصصة للأطفال الصم.
وقال متصرف لواء المزار الجنوبي الدكتور علي الحيصة خلال حفل الإطلاق إن المشروع يسعى إلى تعزيز الروابط الأسرية بين الأطفال ذوي الإعاقة السمعية والآباء، ودعم ورعاية أصحاب المراكز المعنية.
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