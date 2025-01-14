إطلاق مشروع "دعونا نشعر بالرضا" لدعم الأطفال الصم بالمزار الجنوبي

الوكيل الإخباري- أطلقت جمعية شقيرا الخيرية في لواء المزار الجنوبي مشروع "دعونا نشعر بالرضا" الذي يستهدف الأطفال الصم وأسرهم، بالتعاون مع المنظمة الإيطالية "أركس ارتشي" للثقافة والتنمية.

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وتضمن المشروع الذي يشمل 6 مناطق في الأردن، لقاء موسعا مع مقدمي الخدمات الطبية في المنطقة ودعاة وواعظات، بهدف تقديم دعم نفسي وديني للأسر، ونصائح طبية متخصصة للأطفال الصم.