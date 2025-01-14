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إطلاق مشروع "دعونا نشعر بالرضا" لدعم الأطفال الصم بالمزار الجنوبي

المزار الجنوبي
المزار الجنوبي
الثلاثاء، 14-01-2025 04:51 م

الوكيل الإخباري-    أطلقت جمعية شقيرا الخيرية في لواء المزار الجنوبي مشروع "دعونا نشعر بالرضا" الذي يستهدف الأطفال الصم وأسرهم، بالتعاون مع المنظمة الإيطالية "أركس ارتشي" للثقافة والتنمية.

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وتضمن المشروع الذي يشمل 6 مناطق في الأردن، لقاء موسعا مع مقدمي الخدمات الطبية في المنطقة ودعاة وواعظات، بهدف تقديم دعم نفسي وديني للأسر، ونصائح طبية متخصصة للأطفال الصم.


وقال متصرف لواء المزار الجنوبي الدكتور علي الحيصة خلال حفل الإطلاق إن المشروع يسعى إلى تعزيز الروابط الأسرية بين الأطفال ذوي الإعاقة السمعية والآباء، ودعم ورعاية أصحاب المراكز المعنية.

 
gnews

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