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إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المُسلّحة الأردنية

القوات المسلحة الأردنية
القوات المُسلّحة الأردنية
الأحد، 24-11-2024 04:55 م

الوكيل الإخباري-     ستقوم القيادة العامة للقوات المُسلّحة الأردنية – الجيش العربي بإستقبال طلبات الحج لعام 2025 لذوي شهداء القوات المُسلّحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية تكريماً لشهداء الوطن وإعتزازاً وإفتخاراً بما قدموه من تضحيات جليلة فداءً للوطن وتأديتهم للواجب المقدس.

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   على ذوي الشُهداء المعنيين التفضل بمراجعة مديرية شؤون الأفراد / شعبة المساندة الاجتماعية والشهداء والمصابين مصطحبين معهم الهوية الشخصية أو جواز السفر إعتباراً من صباح يوم الإثنين الموافق  25/11/2024 ولغاية تاريخ 16/12/2024 .


    للاستفسار الاتصال على هاتف رقم (0775737592/065002909) مديرية شؤون الأفراد / شُعبة المُساندة والشُهداء والمُصابين.

 
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