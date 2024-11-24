إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المُسلّحة الأردنية

على ذوي الشُهداء المعنيين التفضل بمراجعة مديرية شؤون الأفراد / شعبة المساندة الاجتماعية والشهداء والمصابين مصطحبين معهم الهوية الشخصية أو جواز السفر إعتباراً من صباح يوم الإثنين الموافق 25/11/2024 ولغاية تاريخ 16/12/2024 .
للاستفسار الاتصال على هاتف رقم (0775737592/065002909) مديرية شؤون الأفراد / شُعبة المُساندة والشُهداء والمُصابين.
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