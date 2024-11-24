إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المُسلّحة الأردنية

الوكيل الإخباري- ستقوم القيادة العامة للقوات المُسلّحة الأردنية – الجيش العربي بإستقبال طلبات الحج لعام 2025 لذوي شهداء القوات المُسلّحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية تكريماً لشهداء الوطن وإعتزازاً وإفتخاراً بما قدموه من تضحيات جليلة فداءً للوطن وتأديتهم للواجب المقدس.

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على ذوي الشُهداء المعنيين التفضل بمراجعة مديرية شؤون الأفراد / شعبة المساندة الاجتماعية والشهداء والمصابين مصطحبين معهم الهوية الشخصية أو جواز السفر إعتباراً من صباح يوم الإثنين الموافق 25/11/2024 ولغاية تاريخ 16/12/2024 .