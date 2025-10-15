هام للأردنيين.. تطورات تعديل التوقيت والعودة للشتوي

الوكيل الإخباري- أفاد مصدر رسمي، الأربعاء، بأنه لن يكون هناك عودة إلى التوقيت الشتوي في الأردن خلال العام الحالي، وسيتم الإبقاء على التوقيت المعمول به حاليا.

وأوضح المصدر أن مجلس الوزراء أقر في عام 2022 تثبيت العمل بالتوقيت الصيفي على مدار العام، وهو ما سيُعمل به هذا العام أيضًا.



وبيّن المصدر أن القرار آنذاك استند إلى دراسة مستفيضة أجرتها الحكومة لقياس جدوى تثبيت التوقيت الصيفي، حيث أظهرت النتائج أن استمرار العمل به يسمح بالاستفادة من أطول فترة ممكنة من ساعات النهار.



وأشار إلى أن اعتماد نظام التوقيت الواحد يحقق ثبات توقيت الدولة بالنسبة للتوقيت العالمي (غرينتش)، مما يسهم في استقرار مواعيد التواصل الدولي.