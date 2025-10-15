الأربعاء 2025-10-15 10:39 م
 

هام للأردنيين.. تطورات تعديل التوقيت والعودة للشتوي

ع
أرشيفية
 
الأربعاء، 15-10-2025 09:49 م

الوكيل الإخباري- أفاد مصدر رسمي، الأربعاء، بأنه لن يكون هناك عودة إلى التوقيت الشتوي في الأردن خلال العام الحالي، وسيتم الإبقاء على التوقيت المعمول به حاليا.

اضافة اعلان


وأوضح المصدر أن مجلس الوزراء أقر في عام 2022 تثبيت العمل بالتوقيت الصيفي على مدار العام، وهو ما سيُعمل به هذا العام أيضًا.


وبيّن المصدر أن القرار آنذاك استند إلى دراسة مستفيضة أجرتها الحكومة لقياس جدوى تثبيت التوقيت الصيفي، حيث أظهرت النتائج أن استمرار العمل به يسمح بالاستفادة من أطول فترة ممكنة من ساعات النهار.


وأشار إلى أن اعتماد نظام التوقيت الواحد يحقق ثبات توقيت الدولة بالنسبة للتوقيت العالمي (غرينتش)، مما يسهم في استقرار مواعيد التواصل الدولي.


يُذكر أن نحو 60% من دول العالم لا تغيّر توقيتها خلال العام، فيما تعتمد 40% منها نظام تغيير التوقيت بين الصيف والشتاء، في حين تتجه بعض هذه الدول إلى تثبيت التوقيت بشكل دائم.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

٤٨ ألف عقد عمل إلكتروني موحد للعاملين في القطاع الخاص

خاص بالوكيل ٤٨ ألف عقد عمل إلكتروني موحد للعاملين في القطاع الخاص

ل

أخبار محلية محافظ عجلون: 75% نسبة الإنجاز في مشاريع موازنة 2025

ل

فلسطين ترامب: إسرائيل قد تستأنف القتال في غزة بكلمة مني إذا لم تلتزم حماس بالاتفاق

ع

أخبار محلية هام للأردنيين.. تطورات تعديل التوقيت والعودة للشتوي

ل

خاص بالوكيل 2036 شقة و1454 مركبة معروضة للبيع بالمزاد العلني

ن

أخبار محلية الملك وميلوني يترأسان جولة جديدة من مبادرة "اجتماعات العقبة" في روما

ا

أخبار محلية ولي العهد والأمير ويليام يزوران قاعدة بنسون الجوية الملكية في بريطانيا

ل

أخبار محلية محافظ إربد يتفقد مشروع صرف صحي المغير



 
 





الأكثر مشاهدة