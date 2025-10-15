هام للأردنيين.. تطورات تعديل التوقيت والعودة للشتوي

وأوضح المصدر أن مجلس الوزراء أقر في عام 2022 تثبيت العمل بالتوقيت الصيفي على مدار العام، وهو ما سيُعمل به هذا العام أيضًا.
وبيّن المصدر أن القرار آنذاك استند إلى دراسة مستفيضة أجرتها الحكومة لقياس جدوى تثبيت التوقيت الصيفي، حيث أظهرت النتائج أن استمرار العمل به يسمح بالاستفادة من أطول فترة ممكنة من ساعات النهار.
وأشار إلى أن اعتماد نظام التوقيت الواحد يحقق ثبات توقيت الدولة بالنسبة للتوقيت العالمي (غرينتش)، مما يسهم في استقرار مواعيد التواصل الدولي.
يُذكر أن نحو 60% من دول العالم لا تغيّر توقيتها خلال العام، فيما تعتمد 40% منها نظام تغيير التوقيت بين الصيف والشتاء، في حين تتجه بعض هذه الدول إلى تثبيت التوقيت بشكل دائم.
