الأرصاد توضح حول منخفض جوي ماطر خلال الأسبوع القادم

وأكد صبح في تصريح لـ"الوكيل الإخباري" أن ما يُتداول عن قدوم منخفض جوي هو مجرد إشاعات، مشيرًا إلى أن إدارة الأرصاد كانت قد رصدت في وقت سابق بوادر أولية لاحتمال نشوء حالة من عدم الاستقرار الجوي، إلا أن تلك المؤشرات اختفت لاحقًا مع استقرار الأجواء.
وأضاف أن المملكة ستبقى تحت تأثير أجواء مستقرة حتى نهاية الأسبوع القادم، داعيًا المواطنين إلى استقاء المعلومات الجوية من المصادر الرسمية الموثوقة، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تنتشر عبر المنصات غير المختصة.
-
أخبار متعلقة
-
خبير بحري: انخفاض متوقع في أسعار السلع بالأردن بعد وقف الحرب في غزة
-
بعد رحيل اطفاله الـ 3 ..الأب المكلوم يروي لـ "الوكيل" تفاصيل الفاجعة - فيديو
-
محافظ العقبة: جودة الهواء طبيعية بعد حادثة التسرب الكيميائي في العقبة
-
أبو زيد: 72 ساعة تظهر قدرة المقاومة في غزة على التكيف
-
الزراعة تطمئن الأردنيين: لا نستورد الدجاج العراقي
-
أسعار الذهب في الأردن: هل تهبط أم تمضي في رحلة الصعود ؟
-
هيئة الطاقة لـ "الوكيل " : لا تعديل على تعرفة شحن المركبات الكهربائية
-
مخالفة 50 دينار لاستعمال سائق شاشة تلفزيونية بالمركبة .. والسير توضح ! - صور