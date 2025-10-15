الأربعاء 2025-10-15 07:22 م
 

الأرصاد توضح حول منخفض جوي ماطر خلال الأسبوع القادم
الأربعاء، 15-10-2025 06:09 م
الوكيل الإخباري-   أوضح رئيس قسم التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية، أيمن صبح، أن ما يتم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول تأثر المملكة بمنخفض جوي خلال الأسبوع القادم غير دقيق ولا يستند إلى معطيات علمية مؤكدة.اضافة اعلان


وأكد صبح في تصريح لـ"الوكيل الإخباري" أن ما يُتداول عن قدوم منخفض جوي هو مجرد إشاعات، مشيرًا إلى أن إدارة الأرصاد كانت قد رصدت في وقت سابق بوادر أولية لاحتمال نشوء حالة من عدم الاستقرار الجوي، إلا أن تلك المؤشرات اختفت لاحقًا مع استقرار الأجواء.

وأضاف أن المملكة ستبقى تحت تأثير أجواء مستقرة حتى نهاية الأسبوع القادم، داعيًا المواطنين إلى استقاء المعلومات الجوية من المصادر الرسمية الموثوقة، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تنتشر عبر المنصات غير المختصة.
 
 
