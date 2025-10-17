أسعار النفط تتجه نحو ثالث انخفاض أسبوعي عالمياً

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 8 سنتات أو 0.13 بالمئة لتسجل 60.98 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 9 سنتات أو 0.16 بالمئة إلى 57.37 دولار للبرميل.
وعلى أساس أسبوعي تراجع المؤشران بنحو 3 بالمئة، وفقا لبيانات موقع (بلومبيرغ) الاقتصادي.
ويتجه النفط نحو أطول سلسلة خسائر أسبوعية منذ آذار، بينما يراقب المستثمرون تصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة التي قد تضر بالنمو الاقتصادي العالمي وبالطلب على الطاقة في أكبر مستهلكين للخام في العالم.
وفي الوقت نفسه، ازدادت التوقعات بفائض في المعروض بعد أن رفعت "وكالة الطاقة الدولية" هذا الأسبوع تقديرها للفائض العالمي المتوقع العام المقبل بنحو الخُمس.
