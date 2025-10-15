الأربعاء 2025-10-15 02:07 م
 

التنفيذ القضائي للمواطنين : اذا وصلتكم هذه الرسالة فهناك طلب قضائي واجب التنفيذ

إدارة التنفيذ القضائي
إدارة التنفيذ القضائي
 
الأربعاء، 15-10-2025 01:48 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   دعت إدارة التنفيذ القضائي المواطنين إلى عدم تجاهل الرسائل الهاتفية الصادرة عنها إذا وصلتهم.

وقالت إن وصول هذه الرسائل إلى هاتف المواطن يعني وجود طلب قضائي واجب التنفيذ بحقه أو بحق مركبته.

وبيّنت أن الإجراء السريع يجنب المواطن العواقب القانونية، مشددة على أن التعامل الفوري والقانوني هو مفتاح إنهاء الموضوع.

ماذا تفعل فورًا؟
دعت إدارة التنفيذ القضائي من تصِلهم هذه الرسائل إلى اتباع الخطوات التالية:
1. للتأكد الفوري عبر الهاتف (مركز الاتصال):
•             اتصل بالرقم المجاني الموحد: 117111.
•             اتبع التعليمات الصوتية وأدخل رقمك الوطني أو الشخصي للاستعلام المباشر عن حالة الطلبات بحقك.


2. للتدقيق عبر رسالة نصية (SMS):
•             أرسل رسالة إلى الرقم 94444.
•             للاستعلام الشخصي: اكتب (ق) + مسافة + الرقم الوطني + مسافة + اسمك الرباعي (أو حسب الإرشادات).
•             للاستعلام عن مركبة: اكتب (ق) + مسافة + رقم المركبة + مسافة + اسم مالكها (أو حسب الإرشادات).


3. الخطوة الحاسمة (بعد التأكيد):
في حال تأكيد وجود طلب، يجب عليك التوجه فورًا إلى دائرة التنفيذ القضائي المختصة لمعرفة تفاصيل القضية والمبلغ المطلوب، لتفادي أي إحضار أو حجز قد يترتب على ذلك.

 
 
