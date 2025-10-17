الاحتلال يعتقل شابين في نابلس

09:42 ص

الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابين فلسطينيين -أحدهما أصيب بالرصاص الحي داخل منزله- في مدينة نابلس بشمال الضفة الغربية المحتلة.





وتسللت القوات إلى منطقة المخفية في المدينة فجر اليوم، تلاها اقتحام عدد من آليات الاحتلال، حيث داهمت منزلا في المنطقة وأطلقت الرصاص الحي داخله، مما أدى إلى إصابة الشاب إيهاب أبو ريالة في القدم قبل اعتقاله، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).




