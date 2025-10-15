الخلايلة يبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك مع الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي

وشملت محاور اللقاء مناقشة عدد من القضايا الحيوية، أبرزها زيادة الحد الأدنى للرواتب التقاعدية بما يتناسب وتكاليف المعيشة، والتأمين الصحي لمتقاعدي الضمان، وتوفير المنح الدراسية لأبناء المتقاعدين، وتمديد فترة تسديد أقساط المشتريات، إضافة إلى تفعيل الشراكة المؤسسية في المبادرات الاجتماعية الخاصة بالمتقاعدين.
وأكد الدكتور الخلايلة حرص المؤسسة على الانفتاح والتواصل المستمر مع الجمعية، والاستماع إلى مطالبها ومقترحاتها بناء على حوار قائم على المصلحة العامة والتشريعات النافذة، موضحاً أن المؤسسة تعمل من خلال تخطيط استراتيجي طويل الأمد لإطالة أمد التزاماتها المالية وضمان قدرتها على الوفاء بها، مع الإسهام بدور اقتصادي واجتماعي فعّال على المستوى الوطني.
وفيما يخص التأمين الصحي، أوضح أن الملف يمثل تحدياً مالياً بسبب ارتفاع تكلفته، حيث أن الحكومة تعمل اليوم نحو توفير التأمين الصحي الشامل الذي تسعى المؤسسة للتكامل معه لضمان تقديم خدمات صحية متكاملة للمتقاعدين.
-
أخبار متعلقة
-
المومني يزور الاعلامي هيثم الوكيل للاطمئنان عليه
-
وزير الطاقة: الأردن جاهز لتزويد لبنان بالكهرباء
-
مدير الأمن العام يزور إدارة مكافحة المخدرات ويشيد بجهودها الميدانية والتوعوية والعلاجية
-
التنفيذ القضائي للمواطنين : اذا وصلتكم هذه الرسالة فهناك طلب قضائي واجب التنفيذ
-
وزيرة التنمية الاجتماعية تكرم الفائزة بجائزة المرأة العربية عدلة الطويسي
-
المياه تضبط اعتداءات على خطوط مياه في عدة مناطق
-
تسجيل 85 براءة اختراع في تسعة أشهر
-
رئيس الوزراء يؤكد ضرورة الجاهزية العالية والتكامل والتنسيق استعدادا لفصل الشتاء