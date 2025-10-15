الأربعاء 2025-10-15 03:56 م
 

الخلايلة يبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك مع الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
 
الأربعاء، 15-10-2025 02:36 م

الوكيل الإخباري-   بحث مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور جادالله الخلايلة، مع رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية للجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي عدداً من القضايا التي تخص المتقاعدين وسبل تعزيز التعاون المشترك.

وشملت محاور اللقاء مناقشة عدد من القضايا الحيوية، أبرزها زيادة الحد الأدنى للرواتب التقاعدية بما يتناسب وتكاليف المعيشة، والتأمين الصحي لمتقاعدي الضمان، وتوفير المنح الدراسية لأبناء المتقاعدين، وتمديد فترة تسديد أقساط المشتريات، إضافة إلى تفعيل الشراكة المؤسسية في المبادرات الاجتماعية الخاصة بالمتقاعدين.


وأكد الدكتور الخلايلة حرص المؤسسة على الانفتاح والتواصل المستمر مع الجمعية، والاستماع إلى مطالبها ومقترحاتها بناء على حوار قائم على المصلحة العامة والتشريعات النافذة، موضحاً أن المؤسسة تعمل من خلال تخطيط استراتيجي طويل الأمد لإطالة أمد التزاماتها المالية وضمان قدرتها على الوفاء بها، مع الإسهام بدور اقتصادي واجتماعي فعّال على المستوى الوطني.


وفيما يخص التأمين الصحي، أوضح أن الملف يمثل تحدياً مالياً بسبب ارتفاع تكلفته، حيث أن الحكومة تعمل اليوم نحو توفير التأمين الصحي الشامل الذي تسعى المؤسسة للتكامل معه لضمان تقديم خدمات صحية متكاملة للمتقاعدين.

 
 
