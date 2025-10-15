الأربعاء 2025-10-15 05:42 م
 

انخفاض أسعار الذهب في الأردن بالتسعيرة الثانية

الأربعاء، 15-10-2025 05:08 م
الوكيل الإخباري-   شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية انخفاضًا طفيفًا، وفق التسعيرة الثانية الصادرة مساء اليوم الثلاثاء عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وبحسب التسعيرة بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 "الأكثر تداولًا في السوق المحلية" 85.600 دينار للبيع و82.200 دينار للشراء.

وتالياً التسعيرة:


Image1_1020251517740564834270.jpg
 
 
