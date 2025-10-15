انخفاض أسعار الذهب في الأردن بالتسعيرة الثانية

وبحسب التسعيرة بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 "الأكثر تداولًا في السوق المحلية" 85.600 دينار للبيع و82.200 دينار للشراء.
وتالياً التسعيرة:
