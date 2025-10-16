هام للأردنيين.. القطاعات والشرائح التي ستحصل على دعم الكهرباء

الوكيل الإخباري- صدر في عدد الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، تعليمات أسس تحديد التعريفة الكهربائية لسنة 2025.

ويعمل بالتعليمات الجديدة اعتبارا من 2025/10/16.

وبيّنت التعليمات القطاعات المنزلية المدعومة والقطاعات المنزلية غير المدعومة وفق جنسية المستفيد من الاشتراك.

وتاليا التفاصيل:



















