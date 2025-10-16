الخميس 2025-10-16 10:17 م
 

هام للأردنيين.. القطاعات والشرائح التي ستحصل على دعم الكهرباء

الخميس، 16-10-2025 09:55 م

الوكيل الإخباري- صدر في عدد الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، تعليمات أسس تحديد التعريفة الكهربائية لسنة 2025.

ويعمل بالتعليمات الجديدة اعتبارا من 2025/10/16.

 

وبيّنت التعليمات القطاعات المنزلية المدعومة والقطاعات المنزلية غير المدعومة وفق جنسية المستفيد من الاشتراك.

  

وتاليا التفاصيل:

 

Image1_1020251621517758341204.jpg
Image2_1020251621517758341204.jpg
Image3_1020251621517758341204.jpg
Image4_1020251621517758341204.jpg

 


Image1_10202516215130327185335.jpg
Image2_10202516215130327185335.jpg
Image3_10202516215130327185335.jpg
Image4_10202516215130327185335.jpg 

 
 
