أسعار الذهب تحلق عالمياً وتكسر حاجز 4300 دولار

10:48 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/750260 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- سجل الذهب مستوىً مرتفعًا جديدًا ليتجاوز مستوى 4,300 دولار الجمعة، ويتجه لتحقيق أفضل أداءٍ أسبوعي في 17 عامًا بعدما دفعت المؤشرات على ضعف البنوك الإقليمية الأميركية والتوتر التجاري العالمي وزيادة الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأميركية المستثمرين نحو الملاذ الآمن. اضافة اعلان





وبحلول الساعة 06:15 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 4,359.31 دولارًا للأوقية (الأونصة) بعدما سجل مستوىً قياسياً عند 4,378.69 دولارًا في وقت سابق. وارتفع المعدن 8.6% هذا الأسبوع مسجلاً أفضل أداءٍ أسبوعي له منذ سبتمبر 2008.



وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول 1.6% إلى 4,372.10 دولارًا.



وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 54.26 دولارًا للأوقية وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 8%. وسجلت في وقت سابق من الجلسة مستوىً قياسياً بلغ 54.35 دولارًا، مقتفية أثر الذهب.



وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد: "قد يصل (الذهب) إلى مستوى 4,500 دولار في وقت أقرب من المتوقع، لكن ذلك قد يعتمد كثيرًا على فترة استمرار المخاوف بشأن التجارة بين الولايات المتحدة والصين وإغلاق الحكومة (الأميركية)".



وتأثرت معنويات السوق بالتوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين؛ إذ اتهمت بكين واشنطن بالتسبب في حالةٍ من الذعر تتعلق بالضوابط الصينية على المعادن الأرضية النادرة ورفضت الدعوات إلى إلغاء القيود المفروضة على الصادرات.



وعبر عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي كريستوفر والر الخميس عن دعمه لخفض آخر لأسعار الفائدة بسبب مخاوف سوق العمل. ويتوقع المستثمرون خفضًا بواقع 25 نقطة أساس في اجتماع المجلس يومي 29 و30 تشرين الأول، وخفضًا آخر في كانون الأول.



وتجاوزت مكاسب الذهب، الذي لا يدر عائدًا، 65% منذ بداية العام مدفوعةً بالتوتر الجيوسياسي والتكهنات القوية بخفض أسعار الفائدة وعمليات شراء من بنوك مركزية وتراجع الاعتماد على الدولار والتدفقات القوية لصناديق الاستثمار المتداولة.



من ناحية أخرى، اتفق الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس على عقد قمةٍ أخرى بشأن الحرب في أوكرانيا.



وواصلت الدول الغربية الضغط على روسيا بشأن مبيعاتها النفطية، وفرضت بريطانيا عقوبات على اثنتين من شركات النفط الكبرى في روسيا.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاتين 0.7% ليصل إلى 1,699.45 دولارًا، وتراجع البلاديوم 0.2% إلى 1,611.24 دولارًا. ويتجه كلا المعدنين لتحقيق مكاسب أسبوعية.