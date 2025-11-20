الجمعة 2025-11-21 03:48 م
 

الجمارك تضبط كميات كبيرة من المواد المهربة والمنتهية الصلاحية

جانب من المضبوطات
 
الخميس، 20-11-2025 10:45 ص
الوكيل الإخباري-   تمكنت الكوادر الجمركية العاملة في مديرية مكافحة التهريب وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية من ضبط كميات كبيرة من المواد المهربة والمنتهية الصلاحية  بناءً على معلومات استخبارية دقيقة.اضافة اعلان


واشتملت المضبوطات على 150 الف حبة من المنشطات الجنسية و918 حبة من الألعاب النارية و 70 صاعقًا من أنواع مختلفة وكبسولات طبية فارغة وأدوية منتهية الصلاحية وبضائع ممنوعة متنوعة. 

وأكدت الجمارك الأردنية أن هذه الجهود تأتي في إطار حماية الاقتصاد الوطني وصحة المواطنين وانعكاسه على صحة المواطن ومحاربة الغش التجاري والمواد المهربة المخالفة لقواعد الصحة العامة إضافة إلى الحفاظ على العدالة في الأسواق ورفع مستوى الوعي حول مخاطر التهريب وانعكاساته السلبية على المجتمع والاقتصاد.

وأوضحت الجمارك أن نجاح هذه العمليات يعود إلى التعاون الوثيق بين الجمارك والأجهزة الأمنية إلى جانب الشراكة الحقيقية مع المواطن الذي يُعد ركيزة أساسية في مكافحة التهريب من خلال تقديم المعلومات التي تسهم في حماية صحته وسلامته ودعم التجار الملتزمين.

وشددت الجمارك على استمرار فرض الرقابة على الأسواق وتجفيف منابع التهريب التي تؤثر بشكل مباشر على الصناعات المحلية والاقتصاد الوطني داعية  المواطنين إلى أهمية التعاون والإبلاغ الفوري عن أي نشاط أو مخالفة قد تلحق الضرر بالاقتصاد الوطني أو صحة المواطن وذلك عبر الرقم المجاني (105) – مركز عمليات مكافحة التهريب.
 
 
