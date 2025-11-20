بمناسبة اليوم العالمي للطفل "العمل" تطلق حملة "طفل يتعلم...أردن يتقدم"

الوكيل الإخباري- أطلقت وزارة العمل بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يصادف في العشرين من شهر تشرين الثاني من كل عام حملة بعنوان "طفل يتعلم...أردن يتقدم".

وتتضمن الحملة تنفيذ جولات تفتيشية لفرق التفتيش في الوزارة اعتباراً من السادس عشر من الشهر الجاري وتستمر لمدة أسبوعين في كافة محافظات المملكة للتأكد من مدى التزام اصحاب العمل بعدم تشغيل الأطفال بصورة مخالفة لأحكام قانون العمل.



كما تنفذ الوزارة بهذه المناسبة عدداً من ورش رفع الوعي التي تستهدف أصحاب العمل والأطفال أنفسهم حول التشريعات الوطنية والمخاطر المهنية التي قد يتعرض لها الطفل في بيئة العمل.



وقال الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود :"لقد اختار العالم 20 تشرين الثاني من كل عام يوما عالميا للطفل، لتسليط الضوء على حقوق الطفل وحمايته من أي شكل من أشكال الاستغلال، ومنها عمل الأطفال، وليكون فرصة للدعوة لبذل الجهود اللازمة للحد من هذه الظاهرة من قبل أطراف الإنتاج الثلاثة "الحكومات و أصحاب العمل والعمال "، إضافة إلى جميع اطياف المجتمع المحلي ومؤسسات المجتمع المدني.