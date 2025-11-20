الجمعة 2025-11-21 03:50 م
 

بمناسبة اليوم العالمي للطفل "العمل" تطلق حملة "طفل يتعلم...أردن يتقدم"

وزير العمل يستقبل السفير المصري
وزارة العمل
 
الخميس، 20-11-2025 09:57 ص

الوكيل الإخباري-   أطلقت وزارة العمل بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يصادف في العشرين من شهر تشرين الثاني من كل عام حملة بعنوان "طفل يتعلم...أردن يتقدم".

اضافة اعلان


وتتضمن الحملة تنفيذ جولات تفتيشية لفرق التفتيش في الوزارة اعتباراً من السادس عشر من الشهر الجاري وتستمر لمدة أسبوعين في كافة محافظات المملكة للتأكد من مدى التزام اصحاب العمل بعدم تشغيل الأطفال بصورة مخالفة لأحكام قانون العمل.


كما تنفذ الوزارة بهذه المناسبة عدداً من ورش رفع الوعي التي تستهدف أصحاب العمل والأطفال أنفسهم حول التشريعات الوطنية والمخاطر المهنية التي قد يتعرض لها الطفل في بيئة العمل.


وقال الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود :"لقد اختار العالم 20 تشرين الثاني من كل عام يوما عالميا للطفل، لتسليط الضوء على حقوق الطفل وحمايته من أي شكل من أشكال الاستغلال، ومنها عمل الأطفال، وليكون فرصة للدعوة لبذل الجهود اللازمة للحد من هذه الظاهرة من قبل أطراف الإنتاج الثلاثة "الحكومات و أصحاب العمل والعمال "، إضافة إلى جميع اطياف المجتمع المحلي ومؤسسات المجتمع المدني.


وأوضح الزيود أن قانون العمل الأردني جاء منسجما مع أبرز الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن في مجال مكافحة عمل الأطفال، ومنها اتفاقية حقوق الطفل التي أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، واتفاقتي العمل الدوليتين الأولى رقم 138 الخاصة بـ "الحد الأدنى لسن الاستخدام" والثانية رقم 182 الخاصة بـ "حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال".

 
 
gnews

أحدث الأخبار

المانيا

عربي ودولي ألمانيا: الخطة المدعومة من أميركا بشأن أوكرانيا ليست نهائية

العين خليل الحاج توفيق

اقتصاد محلي الحاج توفيق: تحسن في سوق سوريا وفرص واعدة للشركات الأردنية

إعلان قائمة النشامى للمشاركة في كأس العرب فيفا 2025

أخبار محلية إعلان قائمة النشامى للمشاركة في كأس العرب فيفا 2025

روسيا تمدد حظر تصدير البنزين حتى نهاية العام الجاري

عربي ودولي روسيا: فرض قيود مؤقتة على حركة الطيران في عدد من مطارات جنوب البلاد

الدولار الأميركي

أسواق ومال الدولار يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي خلال أكثر من شهر

المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء

أخبار محلية تحذير صادر عن مؤسسة المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء

العين السابق جمال حديثه الخريشا

أخبار محلية رئيس مجلس الأعيان ينعى العين السابق جمال حديثه الخريشا

المركز الوطني للبحوث الزراعية

أخبار محلية المركز الوطني للبحوث الزراعية يوقّع 6 اتفاقيات لتعزيز الابتكار الزراعي



 
 





الأكثر مشاهدة