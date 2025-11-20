بمناسبة اليوم العالمي للطفل "العمل" تطلق حملة "طفل يتعلم...أردن يتقدم"

وتتضمن الحملة تنفيذ جولات تفتيشية لفرق التفتيش في الوزارة اعتباراً من السادس عشر من الشهر الجاري وتستمر لمدة أسبوعين في كافة محافظات المملكة للتأكد من مدى التزام اصحاب العمل بعدم تشغيل الأطفال بصورة مخالفة لأحكام قانون العمل.
كما تنفذ الوزارة بهذه المناسبة عدداً من ورش رفع الوعي التي تستهدف أصحاب العمل والأطفال أنفسهم حول التشريعات الوطنية والمخاطر المهنية التي قد يتعرض لها الطفل في بيئة العمل.
وقال الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود :"لقد اختار العالم 20 تشرين الثاني من كل عام يوما عالميا للطفل، لتسليط الضوء على حقوق الطفل وحمايته من أي شكل من أشكال الاستغلال، ومنها عمل الأطفال، وليكون فرصة للدعوة لبذل الجهود اللازمة للحد من هذه الظاهرة من قبل أطراف الإنتاج الثلاثة "الحكومات و أصحاب العمل والعمال "، إضافة إلى جميع اطياف المجتمع المحلي ومؤسسات المجتمع المدني.
وأوضح الزيود أن قانون العمل الأردني جاء منسجما مع أبرز الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن في مجال مكافحة عمل الأطفال، ومنها اتفاقية حقوق الطفل التي أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، واتفاقتي العمل الدوليتين الأولى رقم 138 الخاصة بـ "الحد الأدنى لسن الاستخدام" والثانية رقم 182 الخاصة بـ "حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال".
-
أخبار متعلقة
-
إعلان قائمة النشامى للمشاركة في كأس العرب فيفا 2025
-
تحذير صادر عن مؤسسة المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء
-
رئيس مجلس الأعيان ينعى العين السابق جمال حديثه الخريشا
-
المركز الوطني للبحوث الزراعية يوقّع 6 اتفاقيات لتعزيز الابتكار الزراعي
-
معالي جمال الخريشا في ذمة الله
-
الملتقى الأردني السوري للاتصالات والتكنولوجيا ينطلق اليوم في دمشق
-
اختتام فعاليات مؤتمر ومعرض التقدم والابتكار والتكنولوجيا بالأمن السيبراني C8 2025
-
مؤسسات أردنية تحتفي بيوم الطفل العالمي