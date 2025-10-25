اجتماع تحضيري لبعثة المراجعة الدولية للأمان النووي

الوكيل الإخباري- استضافت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، الاجتماع التحضيري لبعثة المراجعة التنظيمية الشاملة (IRRS) التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، استعدادا لانطلاق مهمة التقييم الدولية المقررة في الربع الأخير من العام المقبل.

ووفق بيان للهيئة، اليوم السبت، قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة، المهندس زياد السعايدة، إن مبادرة المملكة بالمراجعة الشاملة لتقييم قدراتها التنظيمية والأطر التشريعية والرقابية الوطنية المعنية بالأمان النووي والوقاية الإشعاعية، من خلال استضافة هذه البعثة الدولية، تجسد التزامها الراسخ بضمان سلامة الاستخدامات النووية والإشعاعية في مختلف القطاعات.