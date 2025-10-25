اجتماع تحضيري لبعثة المراجعة الدولية للأمان النووي

ووفق بيان للهيئة، اليوم السبت، قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة، المهندس زياد السعايدة، إن مبادرة المملكة بالمراجعة الشاملة لتقييم قدراتها التنظيمية والأطر التشريعية والرقابية الوطنية المعنية بالأمان النووي والوقاية الإشعاعية، من خلال استضافة هذه البعثة الدولية، تجسد التزامها الراسخ بضمان سلامة الاستخدامات النووية والإشعاعية في مختلف القطاعات.
وأضاف أن النتائج المتوقعة من هذه المهمة ستشكل رافعة لتطوير التشريعات والسياسات لتتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، بما يعزز الثقة بكفاءة النظام الرقابي الوطني.
-
أخبار متعلقة
-
أمانة عمان تنظم جولات في باص عمان المكشوف
-
الديوان الملكي يعزي آل العثمان
-
جامعة جدارا تستضيف ملتقى "ريادة الأعمال المهنية"
-
جلسات ملتقى الصنّاع 2025 تناقش مستقبل الابتكار والتصنيع الرقمي
-
الداخلية : ضبط اشخاص تعدوا على المسارات الآمنة للمشاة والدراجات الهوائية بعمان
-
افتتاح المؤتمر الثاني للمناخ والفن التشكيلي في جرش
-
العيسوي: الأردن يمضي في "معركة التحديث" لترسيخ دولة الشفافية وكفاءة المؤسسات
-
وزير الإدارة المحلية يتفقد بلدية أم الرصاص