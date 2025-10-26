العين داودية يحاضر حول التعددية الحزبية في المفرق

الوكيل الإخباري- نظمت مديرية ثقافة المفرق بالتعاون مع منتدى المفرق الثقافي وبلدية المفرق الكبرى محاضرة تثقيفية بعنوان "التعددية الحزبية في الأردن" قدمها العين محمد داودية.

وتحدث داودية خلال المحاضرة التي حضرها مدير ثقافة المفرق سامر الخزاعلة ورئيس منتدى المفرق الثقافي الدكتور أسامة تليلان ومهتمون بالشأن الثقافي والسياسي عن أهمية التعددية الحزبية كركيزة أساسية في مسيرة الإصلاح السياسي التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الثقافة الحزبية بين فئات المجتمع خاصة فئة الشباب ما يرسخ المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية و تعزيز قيم الحوار و الديمقراطية.



وأشاد مدير ثقافة المفرق سامر الخزاعلة، بدور وزارة الثقافة في تنظيم مثل هذه اللقاءات التي ترفع الوعي السياسي والثقافي. فيما، أكد رئيس منتدى المفرق الثقافي الدكتور أسامة تليلان على تفاعل المؤسسات الثقافية والمجتمعية في دعم توجهات الدولة نحو التحديث السياسي.