الأحد 2025-10-26 11:12 م
 

العين داودية يحاضر حول التعددية الحزبية في المفرق

ا
جانب من المحاضرة
 
الأحد، 26-10-2025 09:49 م

الوكيل الإخباري- نظمت مديرية ثقافة المفرق بالتعاون مع منتدى المفرق الثقافي وبلدية المفرق الكبرى محاضرة تثقيفية بعنوان "التعددية الحزبية في الأردن" قدمها العين محمد داودية.

اضافة اعلان


وتحدث داودية خلال المحاضرة التي حضرها مدير ثقافة المفرق سامر الخزاعلة ورئيس منتدى المفرق الثقافي الدكتور أسامة تليلان ومهتمون بالشأن الثقافي والسياسي عن أهمية التعددية الحزبية كركيزة أساسية في مسيرة الإصلاح السياسي التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الثقافة الحزبية بين فئات المجتمع خاصة فئة الشباب ما يرسخ المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية و تعزيز قيم الحوار و الديمقراطية.


وأشاد مدير ثقافة المفرق سامر الخزاعلة، بدور وزارة الثقافة في تنظيم مثل هذه اللقاءات التي ترفع الوعي السياسي والثقافي. فيما، أكد رئيس منتدى المفرق الثقافي الدكتور أسامة تليلان على تفاعل المؤسسات الثقافية والمجتمعية في دعم توجهات الدولة نحو التحديث السياسي.


وفي ختام المحاضرة دار نقاش حول التحديات التي تواجه العمل الحزبي والسياسي وسبل تعزيز الثقافة الحزبية في المجتمع المحلي.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي الدفاع الروسية: إسقاط 22 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية

ا

عربي ودولي وصول سفينة حربية أميركية إلى ترينيداد وتوباغو قرب سواحل فنزويلا

ل

أخبار محلية جمعية "الباركنسون" تنظم دورة لدعم التمكين الذاتي للمصابين

وفاة و 5 إصابات في حادث سير مروع قرب جامعة الزرقاء

أخبار محلية وفاة و 5 إصابات في حادث سير مروع قرب جامعة الزرقاء

ت

عربي ودولي نعيم قاسم: استهداف منزل نتنياهو كان مقصودا ويعتبر إنجازا استخباريا وعمليا

ل

عربي ودولي لافروف: مصير القمة الروسية الأمريكية في بودابست بيد واشنطن

ل

أخبار محلية أكاديميون وقانونيون: خطاب العرش يجسد إرادة التحديث والإصلاح

ب

عربي ودولي هيئة الأركان العامة الأوكرانية: الوضع على محور كراسنوأرميسك صعب ومعقد



 
 





الأكثر مشاهدة