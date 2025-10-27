فنزويلا تعتبر التدريبات العسكرية الأميركية في ترينيداد وتوباغو "استفزازا" لبدء حرب

وأصدرت الحكومة بيانا جاء فيه "تستنكر فنزويلا استفزازا عسكريا قامت به ترينيداد وتوباغو بالتنسيق مع وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية لإثارة حرب في منطقة الكاريبي" مشيرة إلى أنها "أسرت مجموعة من المرتزقة يعملون لصالح وكالة سي آي إيه".
وأعلن الخميس وصول السفينة الحربية "يو إس إس غرايفلي" مع وحدة من مشاة البحرية لإجراء تدريبات مع جيش ترينيداد وتوباغو، فيما يزيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الضغوط على نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو.
-
أخبار متعلقة
-
الشرع يزور الكنيسة المريمية بدمشق القديمة
-
تدمير 6 طائرات مسيرة كانت متجهة إلى موسكو
-
مستشار ترامب يطالب قوات الدعم السريع بحماية المدنيين في الفاشر
-
عدد غير مسبوق من قادة العالم يحضر افتتاح المتحف المصري
-
إسرائيل تنسحب من منطقة البحث عن جثث المحتجزين في غزة
-
الدفاع السورية تعلن مقتل جنديين برصاص مجهولين شرق حلب
-
إسرائيل تغتال 5 قيادات من حزب الله في 24 ساعة .. من هم ؟
-
لولا دا سيلفا: لقاء ترامب الذي بدا مستحيلاً في السابق تحقق اليوم وكان مثمراً