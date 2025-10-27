فنزويلا تعتبر التدريبات العسكرية الأميركية في ترينيداد وتوباغو "استفزازا" لبدء حرب

05:23 ص

الوكيل الإخباري- اعتبرت فنزويلا، الأحد، أن وصول السفينة الحربية الأميركية "يو إس إس غرايفلي" إلى ترينيداد وتوباغو والتدريبات العسكرية المقررة في الأرخبيل الكاريبي "استفزازا"، وأعلنت توقيف مرتزقة تقول إنهم مرتبطون بوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه).





وأصدرت الحكومة بيانا جاء فيه "تستنكر فنزويلا استفزازا عسكريا قامت به ترينيداد وتوباغو بالتنسيق مع وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية لإثارة حرب في منطقة الكاريبي" مشيرة إلى أنها "أسرت مجموعة من المرتزقة يعملون لصالح وكالة سي آي إيه".



وأعلن الخميس وصول السفينة الحربية "يو إس إس غرايفلي" مع وحدة من مشاة البحرية لإجراء تدريبات مع جيش ترينيداد وتوباغو، فيما يزيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الضغوط على نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو.