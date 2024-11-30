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اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

إدارة ترخيص السواقين والمركبات
إدارة ترخيص السواقين والمركبات
السبت، 30-11-2024 10:54 م

الوكيل الإخباري-    تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، بالتعاون مع بلدية الأزرق الجديدة بمحافظة الزرقاء، يومي الأحد والاثنين, برنامج تقديم خدمات الترخيص المتنقل، ضمن المبادرة الابتكارية"بنوصلك".

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وقال رئيس بلدية الأزرق الجديدة، يحيى زين الدين، إن عربة الترخيص المتنقلة ستتواجد في الموقع الجديد بجانب ساحة مبيت الشاحنات في الأزرق الجنوبي، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في قضاء الأزرق.


وأوضح أن هذه الخدمة تأتي ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة ترخيص السواقين والمركبات، للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم لبعد قضاء الأزرق عن مركز المحافظة، وعدم وجود دائرة ترخيص فيه.


وبين أنه سيتم تقديم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم والحصول عليها فورا، مثمنا جهود إدارة الترخيص في تقديم هذه الخدمة وتوفيرها الوقت والجهد على المواطنين.

 
gnews

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إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات



 




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