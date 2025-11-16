سلمى عليان تمثل الأردن في التجمع الذهبي الدولي للشباب 2025 في نيجيريا

10:39 م

الوكيل الإخباري- تشارك الشابة سلمى عليان، الحاصلة على المستوى الذهبي في جائزة الحسن للشباب، في فعاليات التجمع الذهبي الدولي (IGE) لعام 2025، الذي يُعقد حالياً في مدينة لاغوس النيجيرية.





وحسب بيان الجائزة اليوم الأحد، فإن مشاركة عليان تأتي بهدف تمثيل الأردن في هذا المحفل العالمي، حيث ستشارك على مدى الأيام الثلاثة المقبلة في جلسات تمكينية متخصصة تركز على محاور القيادة، والتواصل الاستراتيجي، والمناصرة.



وستتيح فعاليات التجمع لعليان فرصة للقاء نخبة من الشباب حاملي الجائزة الذهبية من مختلف دول العالم، بهدف تبادل الخبرات، وبناء علاقات مثمرة، والاطلاع على آليات عمل الجائزة في سياقات ثقافية ومجتمعية متنوعة.



وتؤكد هذه المشاركة التزام الأردن بدعم الشباب وتمكينهم، وتعكس روح الريادة التي تتبناها جائزة الحسن للشباب في إعداد جيل قيادي واعٍ ومؤثر على المستويين المحلي والدولي.

