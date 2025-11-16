زامير يلوّح باحتلال مناطق جديدة داخل غزة

وقال زامير، في تصريحات خلال جولة ميدانية أجراها اليوم الأحد في رفح مع قادة ألوية الجنوب، إن القوات الإسرائيلية تواصل العمل على طول الخط الأصفر، مضيفًا: "نملك السيطرة العملية على أكثر من 50% من قطاع غزة دون السيطرة على السكان المدنيين".
وأوضح رئيس الأركان أن ما وصفه بالواقع المتغيّر يفرض على الجيش إبقاء جهوزية كاملة لعملية سريعة "لإرساء سيطرة عملياتية على مناطق داخل القطاع إذا تطلب الأمر"، مشيرًا إلى أن الجيش يعمل على "إزالة التهديدات والحفاظ على جاهزية دائمة للانتقال من الدفاع إلى الهجوم".
وأكد أن قواته تسعى لمنع حماس من إعادة بناء قوتها عبر التحكم في التضاريس الاستراتيجية ومداخل غزة، موضحًا أن الخط الأصفر يشكّل خطًا أمنيًا تعمل القوات على تثبيته.
وأشار زامير إلى أن قيادة الجنوب "ستواصل العمل لتفكيك البنى التحتية العسكرية لحماس والقضاء على المسلحين"، مشددًا على أن الجيش سيصر "على عدم عودة حكم حماس للضفة الأخرى من الحدود، سواء تم ذلك عبر اتفاق أو بوسائل عسكرية"، بحسب قوله.
الجزيرة
-
