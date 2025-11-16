"الأونروا": استمرار المجاعة في غزة

وأضافت بوكلي في مقابلة مع صحيفة "الغارديان" اليوم الأحد، إن العائلات في قطاع غزة تواجه الشتاء دون ما يكفي من الطعام والماء والإمدادات الطبية، مشيرة إلى أن المساعدات متوفرة لكن لا يُسمح بدخولها إلى غزة.
