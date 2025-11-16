الأحد 2025-11-16 09:18 م
 

"الأونروا": استمرار المجاعة في غزة
الأحد، 16-11-2025 08:22 م
الوكيل الإخباري- أكدت نائبة المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، ناتالي بوكلي، استمرار المجاعة في قطاع غزة، مشيرة إلى أنه مع اقتراب الشتاء أصبح من الضروري السماح بدخول المساعدات دون تأخير.اضافة اعلان


وأضافت بوكلي في مقابلة مع صحيفة "الغارديان" اليوم الأحد، إن العائلات في قطاع غزة تواجه الشتاء دون ما يكفي من الطعام والماء والإمدادات الطبية، مشيرة إلى أن المساعدات متوفرة لكن لا يُسمح بدخولها إلى غزة.
 
 
