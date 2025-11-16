الأحد 2025-11-16 11:24 م
 

ورشة "إدارة المشاعر" لعمّال الوطن من ذوي الإعاقات في أمانة عمّان

ورشة "إدارة المشاعر" لعمّال الوطن من ذوي الإعاقات في أمانة عمّان
ورشة "إدارة المشاعر" لعمّال الوطن من ذوي الإعاقات في أمانة عمّان
 
الأحد، 16-11-2025 10:11 م
الوكيل الإخباري-   نظمت وحدة ذوي الإعاقات في أمانة عمّان الكبرى ورشة عمل بعنوان "إدارة المشاعر والانفعالات" لعمّال الوطن من ذوي الإعاقات، بالتعاون مع شركة التمكين والريادة للتأهيل الاجتماعي، في مركز الأشرفية التابع للوحدة.اضافة اعلان


واشتملت الورشة، التي قدّمها مدرّب من ذوي الإعاقات البصرية، على شرح عن طبيعة المشاعر والانفعالات، وتأثيرها، وكيفية التعبير عنها.

ويأتي الهدف من تنظيم الورشة تزويد عمّال الوطن من ذوي الإعاقات بالمهارات اللازمة لفهم انفعالاتهم والتعبير عنها، بشكل يدعم دمجهم في المجتمع وبيئة العمل.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

الهلال الأحمر: غزة بحاجة إلى 250 ألف خيمة

فلسطين الهلال الأحمر: غزة بحاجة إلى 250 ألف خيمة

ل

أخبار محلية الشرباتي يحقق "برونزية" التايكواندو بدورة التضامن الإسلامي

ي

أخبار محلية وزيرة التنمية: التعايش الديني قيمة نبيلة تُشكل أساسا متينا لاستقرار المجتمع

ل

طب وصحة الشيخوخة قد تمنح الجسم دفاعا غير متوقع ضد الأورام السرطانية

دول الكاريبي وإفريقيا تطالب بريطانيا بالمساءلة والتعويضات عن تجارة الرق

عربي ودولي دول الكاريبي وإفريقيا تطالب بريطانيا بالمساءلة والتعويضات عن تجارة الرق

سلمى عليان تمثل الأردن في التجمع الذهبي الدولي للشباب 2025 في نيجيريا

أخبار محلية سلمى عليان تمثل الأردن في التجمع الذهبي الدولي للشباب 2025 في نيجيريا

طبيب أردني يحذر من إجراء طبي للأطفال مع دخول الشتاء

أخبار محلية طبيب أردني يحذر من إجراء طبي للأطفال مع دخول الشتاء

ورشة "إدارة المشاعر" لعمّال الوطن من ذوي الإعاقات في أمانة عمّان

أخبار محلية ورشة "إدارة المشاعر" لعمّال الوطن من ذوي الإعاقات في أمانة عمّان



 
 





الأكثر مشاهدة