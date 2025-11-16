ورشة "إدارة المشاعر" لعمّال الوطن من ذوي الإعاقات في أمانة عمّان

واشتملت الورشة، التي قدّمها مدرّب من ذوي الإعاقات البصرية، على شرح عن طبيعة المشاعر والانفعالات، وتأثيرها، وكيفية التعبير عنها.
ويأتي الهدف من تنظيم الورشة تزويد عمّال الوطن من ذوي الإعاقات بالمهارات اللازمة لفهم انفعالاتهم والتعبير عنها، بشكل يدعم دمجهم في المجتمع وبيئة العمل.
