ورشة "إدارة المشاعر" لعمّال الوطن من ذوي الإعاقات في أمانة عمّان

الوكيل الإخباري- نظمت وحدة ذوي الإعاقات في أمانة عمّان الكبرى ورشة عمل بعنوان "إدارة المشاعر والانفعالات" لعمّال الوطن من ذوي الإعاقات، بالتعاون مع شركة التمكين والريادة للتأهيل الاجتماعي، في مركز الأشرفية التابع للوحدة. اضافة اعلان





واشتملت الورشة، التي قدّمها مدرّب من ذوي الإعاقات البصرية، على شرح عن طبيعة المشاعر والانفعالات، وتأثيرها، وكيفية التعبير عنها.



ويأتي الهدف من تنظيم الورشة تزويد عمّال الوطن من ذوي الإعاقات بالمهارات اللازمة لفهم انفعالاتهم والتعبير عنها، بشكل يدعم دمجهم في المجتمع وبيئة العمل.