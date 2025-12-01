الإثنين 2025-12-01 11:30 ص

اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

الإثنين، 01-12-2025 10:59 ص

الوكيل الإخباري-   تنفذ إدارة ترخيص السائقين والمركبات، بالتعاون مع بلدية الرصيفة بمحافظة الزرقاء اليوم الاثنين، الى الخميس المقبل، خدمات الترخيص المتنقل والفحص الفني "المسائي" ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".

ووفقا لبرنامج جولات الترخيص المتنقل، ستكون عربة الترخيص المتنقلة في الساحة المحاذية لمديرية المشاغل والصيانة التابعة لسلطة المياه في منطقة حي الجندي على اوتوستراد عمان الزرقاء، من الثالثة عصرا وحتى الثامنة مساء، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في المنطقة.

 
 


أكد رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، أن قيمة الصادرات التجارية (إعادة التصدير) لمدينة الزرقاء لتشرين الثاني من هذا العام، بلغت نحو 40 مليونا و612 ألف دينار، وفقا لشهادات المنشأ الصادرة عن غرفة تجارة

