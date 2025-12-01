اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

ووفقا لبرنامج جولات الترخيص المتنقل، ستكون عربة الترخيص المتنقلة في الساحة المحاذية لمديرية المشاغل والصيانة التابعة لسلطة المياه في منطقة حي الجندي على اوتوستراد عمان الزرقاء، من الثالثة عصرا وحتى الثامنة مساء، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في المنطقة.
-
أخبار متعلقة
-
مكافحة المخدرات تُحبط محاولة تهريب مليون ومئتي ألف حبّة مخدرة لإحدى دول الجوار
-
الاردنيون على موعد مع عطلة رسمية هذا الشهر
-
هيئة الخدمة تحذر من صفحات تبيع نماذج مزعومة للمواطنين
-
ضبط مركبة تسير بسرعة 187 كم على الطريق الصحراوي
-
الأمن العام يمدد الحملة الشتوية
-
فصل الكهرباء من الـ 9:30 صباحا والى 3:30 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء
-
الشواربة: أرشفة الأبنية إلكترونياً تسهّل الخدمة وتضمن الدقة
-
"الغذاء والدواء" تعقد ورشة حول أنظمة إدارة الجودة