افتتاح توسعة المبنى التعليمي الأول في جامعة عجلون الوطنية

الوكيل الإخباري- افتتحت جامعة عجلون الوطنية، اليوم الأحد، توسعة المبنى التعليمي الأول – الطابق الرابع، بحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور فراس الهناندة، ورؤساء وأعضاء مجالس الحاكمية في الجامعة.

وتأتي التوسعة التي بلغت كلفتها الإجمالية نحو 800 ألف دينار أردني ضمن الخطة الاستراتيجية للجامعة الرامية إلى تطوير البنية التحتية وتوسيع الطاقة الاستيعابية لمرافقها التعليمية، بما يتناسب مع النمو المتسارع في أعداد الطلبة والتوسع الأكاديمي الذي تشهده الجامعة.


وتم تجهيز الطابق الجديد ليضم مجموعة من القاعات التدريسية الحديثة، والمختبرات المتطورة، والمكاتب الإدارية المخصصة لكلية الآداب، إلى جانب مرافق صحية وخدمات مساندة جُهزت وفق أحدث المواصفات والمعايير الهندسية، لتوفير بيئة تعليمية مريحة ومحفزة للطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية على حد سواء.

 
 
