فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

وقالت الشركة في بيان اليوم الأحد، إن فصل التيار الذي سيكون من الساعة العاشرة صباحا لغاية الساعة الثالثة مساء، سيشمل مناطق : فيفا، المعمورة، السلماني، الغويبه، خنيزيره، السمار، مناطق توزيع العقبة.
