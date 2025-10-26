فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

11:22 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بلواء الأغوار الجنوبية، غداً الاثنين، لغايات صيانة وتعديل أعمدة على الشبكة. اضافة اعلان





وقالت الشركة في بيان اليوم الأحد، إن فصل التيار الذي سيكون من الساعة العاشرة صباحا لغاية الساعة الثالثة مساء، سيشمل مناطق : فيفا، المعمورة، السلماني، الغويبه، خنيزيره، السمار، مناطق توزيع العقبة.



