الإثنين 2025-10-27 12:54 م
 

إليسا تحسم الجدل حول شائعات ارتباطها بوائل كفوري

52
إليسا و وائل كفوري
 
الإثنين، 27-10-2025 12:06 م

الوكيل الإخباري-   نفت الفنانة اللبنانية إليسا وجود أي علاقة عاطفية بينها وبين وائل كفوري، مؤكدة أن الصداقة القوية والاحترام المتبادل هما ما يجمعهما منذ بداياتهما الفنية في برنامج "استوديو الفن".

اضافة اعلان


وقالت إليسا عقب نجاح الحفل المشترك في موسم الرياض: "نحن صديقان منذ زمن، وأحبه منذ أيام برنامج استوديو الفن، والعلاقة بيننا تتميز بكيمياء خاصة لأن لدينا جمهورًا مشتركًا يحبنا معًا".


وكان حفل النجمان في "موسم الرياض" قد شهد تفاعلًا جماهيريًا كبيرًا، حيث قدموا مجموعة من أبرز أغانيهما وسط حضور تجاوز 6 آلاف شخص.


في المقابل، لم يعلق وائل كفوري على الشائعات الأخيرة، مكتفيًا بالصمت، فيما أكدت مصادر مقربة من إليسا أن كل ما يُتداول حول علاقة عاطفية سابقة مجرد شائعات لا أساس لها.

 

24

 
 
gnews

أحدث الأخبار

النائب مازن القاضي

شؤون برلمانية رئيس مجلس النواب يعمم على فتح أبواب المجلس أمام المواطنين

حجاج يطوفون حول الكعبة المشرفة

أخبار محلية وزير الأوقاف: 27.709 مسجلين للحج ولا تمديد للتسجيل

حك

فن ومشاهير بسبب السرعة الزائدة.. فنان مصري يتعرّض لحادث سير مروع (فيديو)

جلالة الملكة رانيا العبدالله في مقابلة برنامج بانوراما على قناة الـ (بي بي سي) البريطانية

أخبار محلية الملكة تنتقد فشل المجتمع الدولي في وقف الحرب على غزة لمدة عامين

يسص

فن ومشاهير سيرين عبد النور توجه رسالة قاسية للمتنمرين.. ما القصة؟

ات

فن ومشاهير سيدة تقتحم حفل عمرو دياب لتقبّل يده ورد فعله يشعل المنصات التواصل - فيديو

الصاغة

اقتصاد محلي خلال ساعات.. انخفاض جديد على أسعار الذهب في الاردن الاثنين

gsrg

أخبار الشركات قيمة تداولات CFI تتجاوز 1.55 تريليون دولار في الربع الثالث، وتحقق رقماً قياسيًا شهريًا جديدًا في سبتمبر.



 
 





الأكثر مشاهدة