إليسا تحسم الجدل حول شائعات ارتباطها بوائل كفوري

الوكيل الإخباري- نفت الفنانة اللبنانية إليسا وجود أي علاقة عاطفية بينها وبين وائل كفوري، مؤكدة أن الصداقة القوية والاحترام المتبادل هما ما يجمعهما منذ بداياتهما الفنية في برنامج "استوديو الفن".

اضافة اعلان



وقالت إليسا عقب نجاح الحفل المشترك في موسم الرياض: "نحن صديقان منذ زمن، وأحبه منذ أيام برنامج استوديو الفن، والعلاقة بيننا تتميز بكيمياء خاصة لأن لدينا جمهورًا مشتركًا يحبنا معًا".



وكان حفل النجمان في "موسم الرياض" قد شهد تفاعلًا جماهيريًا كبيرًا، حيث قدموا مجموعة من أبرز أغانيهما وسط حضور تجاوز 6 آلاف شخص.



في المقابل، لم يعلق وائل كفوري على الشائعات الأخيرة، مكتفيًا بالصمت، فيما أكدت مصادر مقربة من إليسا أن كل ما يُتداول حول علاقة عاطفية سابقة مجرد شائعات لا أساس لها.