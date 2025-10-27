الإثنين 2025-10-27 12:53 م
 

الملك: القوات الدولية ليست هي الجهة لفرض السلام في غزة

جلالة الملك عبد الله الثاني في مقابلة خاصة مع بي بي سي
جلالة الملك عبد الله الثاني في مقابلة خاصة مع بي بي سي
 
الإثنين، 27-10-2025 11:59 ص
الوكيل الإخباري- قال جلالة الملك عبدالله الثاني، إن الدول لن تقبل بأن يُطلب منها "فرض" السلام في غزة في حال نُشرت قوات دولية بموجب خطة وقف إطلاق النار التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.اضافة اعلان


وأضاف في مقابلة خاصة مع بي بي سي، أن القوات الدولية ليست هي الجهة لفرض السلام في غزة.
 
 
