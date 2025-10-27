الملك: القوات الدولية ليست هي الجهة لفرض السلام في غزة

وأضاف في مقابلة خاصة مع بي بي سي، أن القوات الدولية ليست هي الجهة لفرض السلام في غزة.
-
أخبار متعلقة
-
الملكة تنتقد فشل المجتمع الدولي في وقف الحرب على غزة لمدة عامين
-
بدء اجتماعات اللجنة الأردنية التركية الاقتصادية المشتركة
-
التربية: تمديد التسجيل في تكميلية التوجيهي 3 أيام
-
أمانة عمان تباشر بتعبيد شارع الأردن
-
دوائر حكومية تتابع تنفيذ المخطط الشمولي التنموي لقضاء الأزرق
-
أمانة عمّان تطلق حملة عمان بيتنا للحد من إلقاء النفايات من المركبات
-
الأردن وقطر يؤكدان ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غزة
-
23 طالبا من ذوي الإعاقة يتفوقون بمعدلات فوق 90% في التوجيهي