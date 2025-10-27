الإثنين 2025-10-27 12:53 م
 

التربية: تمديد التسجيل في تكميلية التوجيهي 3 أيام

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الإثنين، 27-10-2025 11:53 ص
الوكيل الإخباري-    قررت وزارة التربية والتعليم منح فرصة أخيرة للتسجيل في الامتحان التكميلي لشهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2025، للطلبة الراغبين في التقدّم للامتحان ولم يتمكنوا من التسجيل خلال الفترة المحددة سابقًا.اضافة اعلان


وأوضحت الوزارة أن فترة التمديد ستستمر لمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من صباح يوم الثلاثاء الموافق 28 تشرين الأول 2025، وحتى مساء يوم الخميس الموافق 30 تشرين الأول 2025، من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة (exams.moe.gov.jo).

كما أكدت الوزارة أن خدمة الدفع الإلكتروني ما تزال متاحة للطلبة الذين أتمّوا عملية التسجيل إلكترونيًا في الفترة الماضية ولم يستكملوا إجراءات الدفع بعد.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

النائب مازن القاضي

شؤون برلمانية رئيس مجلس النواب يعمم على فتح أبواب المجلس أمام المواطنين

حجاج يطوفون حول الكعبة المشرفة

أخبار محلية وزير الأوقاف: 27.709 مسجلين للحج ولا تمديد للتسجيل

حجاج يطوفون حول الكعبة المشرفة

أخبار محلية وزير الأوقاف: 27.709 مسجلين للحج ولا تمديد للتسجيل

حك

فن ومشاهير بسبب السرعة الزائدة.. فنان مصري يتعرّض لحادث سير مروع (فيديو)

جلالة الملكة رانيا العبدالله في مقابلة برنامج بانوراما على قناة الـ (بي بي سي) البريطانية

أخبار محلية الملكة تنتقد فشل المجتمع الدولي في وقف الحرب على غزة لمدة عامين

يسص

فن ومشاهير سيرين عبد النور توجه رسالة قاسية للمتنمرين.. ما القصة؟

ات

فن ومشاهير سيدة تقتحم حفل عمرو دياب لتقبّل يده ورد فعله يشعل المنصات التواصل - فيديو

الصاغة

اقتصاد محلي خلال ساعات.. انخفاض جديد على أسعار الذهب في الاردن الاثنين



 
 





الأكثر مشاهدة