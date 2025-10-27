التربية: تمديد التسجيل في تكميلية التوجيهي 3 أيام

وأوضحت الوزارة أن فترة التمديد ستستمر لمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من صباح يوم الثلاثاء الموافق 28 تشرين الأول 2025، وحتى مساء يوم الخميس الموافق 30 تشرين الأول 2025، من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة (exams.moe.gov.jo).
كما أكدت الوزارة أن خدمة الدفع الإلكتروني ما تزال متاحة للطلبة الذين أتمّوا عملية التسجيل إلكترونيًا في الفترة الماضية ولم يستكملوا إجراءات الدفع بعد.
-
أخبار متعلقة
-
الملكة تنتقد فشل المجتمع الدولي في وقف الحرب على غزة لمدة عامين
-
بدء اجتماعات اللجنة الأردنية التركية الاقتصادية المشتركة
-
الملك: القوات الدولية ليست هي الجهة لفرض السلام في غزة
-
أمانة عمان تباشر بتعبيد شارع الأردن
-
دوائر حكومية تتابع تنفيذ المخطط الشمولي التنموي لقضاء الأزرق
-
أمانة عمّان تطلق حملة عمان بيتنا للحد من إلقاء النفايات من المركبات
-
الأردن وقطر يؤكدان ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غزة
-
23 طالبا من ذوي الإعاقة يتفوقون بمعدلات فوق 90% في التوجيهي