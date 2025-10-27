بدء اجتماعات اللجنة الأردنية التركية الاقتصادية المشتركة

12:10 م

الوكيل الإخباري- بدأت في عمان الاثنين، اجتماعات الدورة الأولى للجنة التحضيرية للجنة الأردنية التركية الاقتصادية المشتركة برئاسة الأمين العام لوزارة التجارة والصناعة والتموين دانا الزعبي عن الجانب الأردني. اضافة اعلان





وقالت الزعبي إن اللجنة ستبحث عددا من الموضوعات التي تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في العديد من المجالات بخاصة التجارية والاستثمارية منها والاستفادة من الفرص المتاحة في كلا البلدين وتحفيز القطاع الأردني والتركي لإقامة شراكات اقتصادية تخدم المصالح المشتركة.



وستعقد اللجنة اجتماعاتها على المستوى الوزاري الثلاثاء، برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة ونظيره التركي. كما سيعقد على هامش اجتماعات اللجنة جلسة مطولة " طاولة مستديرة" لبحث آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين.