بدء اجتماعات اللجنة الأردنية التركية الاقتصادية المشتركة

وقالت الزعبي إن اللجنة ستبحث عددا من الموضوعات التي تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في العديد من المجالات بخاصة التجارية والاستثمارية منها والاستفادة من الفرص المتاحة في كلا البلدين وتحفيز القطاع الأردني والتركي لإقامة شراكات اقتصادية تخدم المصالح المشتركة.
وستعقد اللجنة اجتماعاتها على المستوى الوزاري الثلاثاء، برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة ونظيره التركي. كما سيعقد على هامش اجتماعات اللجنة جلسة مطولة " طاولة مستديرة" لبحث آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين.
