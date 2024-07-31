افتتاح محطة استقبال جديدة بالمركز العسكري للتجنيد في خو

وقال المساعد للإدارة والقوى البشرية: "إن الهدف من إنشاء هذه المحطة هو توفير الوقت والجهد على متلقي الخدمة، والذي يتطلب تواجدهم داخل المركز العسكري للتجنيد لاستكمال إجراءات التجنيد أو تسليم الأوراق والوثائق المطلوبة من المراجع ومتابعتها، وصولا إلى استلامه المعاملة".
بدوره، قال مدير شؤون الأفراد "إن المحطة الجديدة تشكل إضافة نوعية لتسهيل الخدمات وتطويرها في الجوانب المهنية والإدارية التي تقدمها مديرية شؤون الأفراد، ما ينعكس إيجابا على تحسين هذه الخدمات والنهوض بها".
يشار إلى أن المحطة ستبدأ باستقبال المراجعين اعتبارا من اليوم ويقوم على إدارتها كوادر بشرية مؤهلة ومدربة للتعامل مع مراجعي المركز.
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