الأحد 2025-10-26 09:05 م
 

قبل الشتاء .. طلبة آل البيت يناشدون المسؤولين إيجاد حل لأزمة الحافلات

الأحد، 26-10-2025 07:35 م
الوكيل الإخباري-  يشكو عددٌ من طلبة جامعة آل البيت من معاناتهم اليومية في مجمع رغدان بعمّان، بسبب ساعات الانتظار الطويلة في طوابير تمتدّ لعشرات الأمتار بانتظار الحافلات المتجهة إلى الجامعة.اضافة اعلان


ويؤكد الطلبة أن الأزمة تتفاقم خلال ساعات الصباح الباكر، حيث يضطر العديد منهم إلى الانتظار أكثر من ساعةٍ أملًا في الحصول على مقعدٍ في الحافلات المحدودة المتوفرة، مما يؤدي إلى تأخرهم عن محاضراتهم.

وأشار بعض الطلبة إلى أن المشهد يتكرر يوميًا في المجمع، وسط طابورٍ طويلٍ يضم عشرات الطلبة، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل السريع وتوفير وسائل نقلٍ كافيةٍ ومنظّمة تضمن وصولهم إلى جامعتهم في الوقت المناسب.

كما دعا الطلبة إلى إيجاد حلٍّ عاجلٍ قبل حلول فصل الشتاء، خوفًا من معاناتهم تحت الأمطار وفي الأجواء الباردة، مشددين على ضرورة تحسين خدمة النقل الجامعي بما يراعي ظروفهم الدراسية والمعيشية.
 
 
