الجراح والقوابعة مُساعدان لرئيس "النواب"

06:35 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/751424 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- فازت النائبان هالة الجراح وميسون القوابعة، بموقع المُساعدين لرئيس مجلس النواب، بعد حصول الجراح على 85 صوتًا، والقوابعة على 73 صوتًا، خلال جلسة عقدها المجلس، اليوم الأحد، برئاسة رئيسه مازن القاضي. اضافة اعلان





وترشح لمنصبي المُساعدين لرئيس المجلس، بالإضافة إلى النائبين الجراح والقوابعة، النائب مالك الطهراوي، الذي حصل على 56 صوتًا، بينما كانت هناك 10 أوراق مُلغاة.



يُشار إلى أن النظام الداخلي لمجلس النواب أوجب أن يكون أحد أعضاء المكتب الدائم من السيدات النائبات، إذ تنص الفقرة (ب) من المادة السابعة على: "إذا لم تفز امرأة بموقع الرئيس أو أحد موقعي النائب الأول أو الثاني، يقتصر حق الترشح لموقع أحد مُساعدي الرئيس على المرأة وفق تعليمات يضعها المكتب الدائم لهذه الغاية".



وكان مجلس النواب قد توافق في بداية الجلسة المسائية على تشكيل لجنة انتخاب المكتب الدائم، الذي يضم رئيس مجلس النواب ونائبيه الأول والثاني ومساعديه.



وتكونت لجنة الانتخاب من النواب: نمر السليحات رئيسًا، وعضوية كل من معتز أبو رمان وهيثم زيادين.



من جهة ثانية، فوض مجلس النواب مكتبه الدائم لتشكيل لجنة للرد على خطاب العرش السامي.



كما توافق النواب على أن يكون هناك 5 نواب ممثلين عن كل كتلة نيابية في لجنة الرد على خطاب العرش السامي، ومرشح واحد للنواب المستقلين.

