الأحد 2025-10-26 09:06 م
 

رئيس البرلمان العربي يهنئ القاضي

الأحد، 26-10-2025 07:06 م
الوكيل الإخباري- هنأ رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، مازن القاضي بمناسبة تزكيته رئيساً لمجلس النواب الأردني، ونيله ثقة أعضاء المجلس، متمنيًا له التوفيق والسداد في أداء مهامه الوطنية لخدمة الشعب الأردني العزيز.اضافة اعلان


وأعرب اليماحي في بيان عن ثقته بأن الخبرات الواسعة التي يتمتع بها القاضي ستسهم في تعزيز مسيرة التجربة البرلمانية الأردنية، وحضورها المتميز في المحافل الإقليمية والدولية.

وأكد رئيس البرلمان العربي، حرصه الدائم على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع مجلس النواب الأردني، في إطار دعم العمل البرلماني العربي المشترك، والدفاع عن قضايا الأمة وخدمة تطلعات شعوبها في الأمن والتنمية والازدهار.
 
 
