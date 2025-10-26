رئيس البرلمان العربي يهنئ القاضي

وأعرب اليماحي في بيان عن ثقته بأن الخبرات الواسعة التي يتمتع بها القاضي ستسهم في تعزيز مسيرة التجربة البرلمانية الأردنية، وحضورها المتميز في المحافل الإقليمية والدولية.
وأكد رئيس البرلمان العربي، حرصه الدائم على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع مجلس النواب الأردني، في إطار دعم العمل البرلماني العربي المشترك، والدفاع عن قضايا الأمة وخدمة تطلعات شعوبها في الأمن والتنمية والازدهار.
