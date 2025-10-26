الملك يلتقي رئيس أركان القوات البرية الباكستانية

وبحث اللقاء سبل توسيع التعاون بين الأردن وباكستان، لا سيما في المجال الدفاعي، بالإضافة إلى مجمل التطورات في المنطقة.
وحضر اللقاء رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، وسفير باكستان لدى الأردن محمد أجمل إقبال.
