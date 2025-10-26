الأحد 2025-10-26 06:50 م
 

الملك يلتقي رئيس أركان القوات البرية الباكستانية

الأحد، 26-10-2025 06:25 م
الوكيل الإخباري- التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، رئيس أركان القوات البرية الباكستانية المشير عاصم منير، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.اضافة اعلان


وبحث اللقاء سبل توسيع التعاون بين الأردن وباكستان، لا سيما في المجال الدفاعي، بالإضافة إلى مجمل التطورات في المنطقة.

وحضر اللقاء رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، وسفير باكستان لدى الأردن محمد أجمل إقبال.
 
 
