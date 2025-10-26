"الميثاق الوطني" يثمّن مضامين خطاب العرش

وقال الحزب في بيان اليوم الأحد، إن الخطاب الملكي السامي جسد القرب الحقيقي من أبناء الوطن، وأكد إيمان جلالته الصادق بقدرة الأردنيين والأردنيات على تجاوز التحديات وصنع المستقبل بإرادة لا تعرف المستحيل، مشيرا إلى أن قول جلالته: "لا يهاب شيئا وفي ظهره أردني" ، يعبر عن وحدة القيادة والشعب، ويجسد معاني الفخر والعزة والانتماء.
وثمن الحزب ما أشار إليه جلالته من مضي الدولة الأردنية بثقة في مسارات التحديث الثلاثة: السياسي والاقتصادي والإداري، وترسيخ العمل الحزبي والبرلماني الملتزم بخدمة الوطن ومصالحه العليا، إلى جانب بناء مؤسسات قادرة على تحقيق التنمية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وأشاد بما تضمنه الخطاب من تقدير عال للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي المصطفوي – الذين وصفهم جلالته بأنهم "رجال مصنع الحسين، درع مهيب" ، مؤكدا أنهم رمز الشرف والفداء وحماة الديار وسياج الوطن المنيع في وجه كل من يحاول المساس بأمن الأردن واستقراره.
وأكد البيان دعمه الكامل للموقف الملكي الثابت تجاه القضية الفلسطينية والأشقاء في قطاع غزة، مشيدا بتأكيد جلالته استمرار دعم الأردن لهم بكل الإمكانات، ورفضه الانتهاكات في الضفة الغربية، وتمسكه بالدور التاريخي للمملكة في الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.
وقال، إن الخطاب الملكي يشكل خارطة طريق واضحة للعمل الوطني في المرحلة المقبلة، والعمل بروح الفريق الواحد لصون أمن الوطن وتعزيز منجزاته وتحقيق تطلعات الشعب الأردني العزيز.
