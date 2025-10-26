الأحد 2025-10-26 09:05 م
 

إنتاج: خطاب الملك يؤكد المضي في التحديث الاقتصادي وتمكين الشباب

أرشيفية
 
الوكيل الإخباري- أكدت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج" أن خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني، يشكل تأكيدا واضحا على إيمان القيادة الهاشمية الراسخ بأن إصلاح الاقتصاد الوطني ومواصلة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي ليست خيارا بل ضرورة وطنية، تهدف إلى تحقيق النمو، وإقامة المشاريع، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، ورفع مستوى المعيشة.

وقال رئيس هيئة المديرين في جمعية "إنتاج"، فادي قطيشات، إن التوجه الملكي السامي يمنح القطاع الخاص، لا سيما شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، دافعا قويا للانخراط بفاعلية في تنفيذ الرؤية الاقتصادية والعمل كركيزة أساس لتحقيق أهدافها، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان أن تحدث المشاريع الكبرى أثرا مباشرا في دعم شركات القطاع وتسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.


وأضاف، إن "إنتاج" ستواصل العمل مع مختلف الجهات ذات العلاقة لتسريع الجهود الرامية إلى تمكين شركات القطاع، بما فيها الناشئة، باعتبارها محركا رئيسا للابتكار، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل.


وأشار إلى أن الجمعية تضع ضمن أولوياتها رفع كفاءة الكوادر البشرية الأردنية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال الشراكة مع القطاع الأكاديمي والجهات ذات العلاقة، بما يتماشى مع توجيهات جلالة الملك نحو تمكين الشباب وبناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة.


ولفت قطيشات، إلى أن خطاب جلالته يمثل دعوة للعمل الجاد والمستمر لترسيخ مكانة الأردن الإقليمية كمركز للتكنولوجيا والابتكار، مؤكدا أن "إنتاج" ستواصل أداء دورها الوطني بروح المسؤولية والعزيمة والكفاءة الأردنية لتحقيق المستهدفات التي رسمها قائد الوطن في رؤيته الاقتصادية الشاملة.

 
 
