الأردن يرحّب باتفاق وقف إطلاق النار بين تايلند وكمبوديا

الوكيل الإخباري- رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين باتفاق وقف إطلاق النار بين مملكة تايلند ومملكة كمبوديا، الذي وُقّع اليوم في ماليزيا.





وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي ترحيب المملكة بهذا الاتفاق الذي يُعدّ خطوةً هامةً لحلّ النزاع عبر الطرق السلمية وتغليب لغة الحوار، مثمّنًا جهود الولايات المتحدة الأميركية ومملكة ماليزيا في التوصّل إلى الاتفاق.



وجدّد المجالي التأكيد على دعم المملكة لجميع الجهود الرامية إلى إيجاد حلولٍ للصراعات المسلحة عبر الطرق الدبلوماسية، بما يحقّق الأمن والاستقرار والتنمية لصالح شعوب العالم كافة.