الأردن يرحّب باتفاق وقف إطلاق النار بين تايلند وكمبوديا

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي ترحيب المملكة بهذا الاتفاق الذي يُعدّ خطوةً هامةً لحلّ النزاع عبر الطرق السلمية وتغليب لغة الحوار، مثمّنًا جهود الولايات المتحدة الأميركية ومملكة ماليزيا في التوصّل إلى الاتفاق.
وجدّد المجالي التأكيد على دعم المملكة لجميع الجهود الرامية إلى إيجاد حلولٍ للصراعات المسلحة عبر الطرق الدبلوماسية، بما يحقّق الأمن والاستقرار والتنمية لصالح شعوب العالم كافة.
-
أخبار متعلقة
-
الملك يلتقي رئيس أركان القوات البرية الباكستانية
-
الحكومة: ملتزمون بخفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي بحلول 2028
-
السفير الفلسطيني يثمن خطاب الملك أمام مجلس الأمة
-
الجامعةُ الأردنيّةُ تعقد مؤتمرَها الدّوليّ التّاسع في النّشر الإلكترونيّ الثّلاثاء
-
بدء توسعة شارع التنمية غرب إربد
-
القيادات الشبابية يختتم المرحلة الأخيرة من برنامج "نشامى 2025"
-
طالبة جامعية تقدم فكرة مبتكرة لدعم الصمّ والبكم في حالات الطوارئ
-
بلدية الطفيلة تعد خطة مشروعات العام المقبل