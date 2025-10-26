القطامين يوجه بتحسين مداخل مطار الملكة علياء وتعزيز الخدمات العامة للمسافرين

07:17 م

الوكيل الإخباري- تفقد وزير النقل الدكتور نضال القطامين اليوم مطار الملكة علياء الدولي، واطلع على مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين وآليات سير العمل في المطار، ضمن جهود الوزارة الهادفة إلى الارتقاء بجودة الخدمات في مرافق النقل الحيوية في المملكة.





واطلع القطامين خلال الجولة على تجربة المسافر منذ لحظة الوصول وحتى المغادرة، مرورًا بجميع مراحل الخدمة، للتأكد من سرعة الإجراءات وكفاءتها وانسيابيتها، بما يضمن تقديم تجربة سفر متميزة تعكس صورة الأردن المشرقة أمام زواره ومغادريه.



وتضمنت الجولة الميدانية زيارة مسارات القادمين والمغادرين، ومرافق الخدمات العامة، وأجهزة التفتيش والبوابات الإلكترونية، حيث التقى الوزير كوادر الأجهزة الأمنية التي تضطلع بمهام الجوازات والتأشيرات والجمارك والأمن والحماية، مثمنًا جهودهم الكبيرة في تنظيم الحركة والمحافظة على مستوى عالٍ من الأداء والخدمة.



وعقد القطامين اجتماعًا مع إدارة مجموعة المطار الدولي، أثنى خلاله على العلاقة الاستراتيجية التي تجمع الحكومة بالمجموعة، وعبّر عن تقديره لأدائها في إدارة وتشغيل المطار وفق أرقى المعايير الدولية، مشيرًا إلى ضرورة الاستمرار في تقييم الخدمات المقدمة بشكل دوري، وتوفير تسهيلات إضافية خلال فترات الذروة بما يسهم في تقليل زمن الانتظار وتسريع إجراءات الوصول والمغادرة، بما يلبي تطلعات المسافرين والسياح.



واستعرض الوزير خلال الاجتماع المشاريع المستقبلية للمطار، مؤكدًا أهمية أن تتواءم هذه المشاريع مع احتياجات جميع الجهات العاملة فيه، باعتبار أن نجاح المجموعة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بنجاح هذه الجهات في أداء مهامها، ما يتطلب تلبية متطلباتها من الخدمات والمساحات التشغيلية الداعمة.



ووجّه القطامين إلى ضرورة تحسين مداخل ومخارج المطار وتنظيم حركة المسافرين داخله، وتعزيز مرافق الخدمات العامة، مع التشديد على الحفاظ على نظافة المرافق الخدمية والصحية في المطار واستدامتها، بما يضمن بيئة مريحة وآمنة للمسافرين والعاملين على حد سواء.



وأكد الدكتور القطامين استعداد وزارة النقل الدائم للتنسيق والتعاون مع مجموعة المطار الدولي لدعم خططها الرامية إلى التحسين المستمر للخدمات، وتنفيذ المشاريع المستقبلية الهادفة إلى التوسع وجذب مزيد من المسافرين من مختلف دول العالم، معربًا عن اعتزازه بالشراكة المتميزة التي تجمع الحكومة بمجموعة المطار الدولي، وبأنها تمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، يسهم في تطوير النقل الجوي وتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للنقل والسياحة.