مدير عام الخدمات الطبية الملكية يستقبل وفد طبي ألماني

ورحب العميد الطبيب سهل الحموري بالوفد الضيف، وناقش معهم آخر المستجدات الطبية في جراحات تشوهات جدار الصدر، والتنسيق لإجراء تعاون مستمر بين قسم جراحة الصدر في الخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية الألمانية.
وأكد مدير عام الخدمات الطبية الملكية على تقديم الدعم المستمر والتحديث لقسم جراحة الصدر، بما يتواكب مع التطورات العلمية التي تضمن رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى.
وأشاد الوفد الضيف بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه الخدمات الطبية الملكية، ومواكبتهم لآخر المستجدات الطبية المتعلقة بتشوهات جدار الصدر.
وعلى هامش الزيارة سيتم عقد ورشة عمل جراحية لإجراء عدد من العمليات للمرضى الذين يعانون من تشوه جدار الصدر المقعر والصدر الجئجئي.
حضر الزيارة عدد من كبار ضباط مديرية الخدمات الطبية الملكية، وعدد من الأطباء جراحيين الصدر من ألمانيا.
