الإثنين 2025-11-03 05:00 م
 

مدير عام الخدمات الطبية الملكية يستقبل وفد طبي ألماني

الخدمات الطبية الملكية
الخدمات الطبية الملكية
 
الإثنين، 03-11-2025 03:41 م

الوكيل الإخباري-   استقبل مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب سهل الحموري في مكتبه، اليوم الاثنين، وفد طبي ألماني برئاسة بروفيسور تشوهات جدار الصدر افرهام مستروراكس.

اضافة اعلان


ورحب العميد الطبيب سهل الحموري بالوفد الضيف، وناقش معهم آخر المستجدات الطبية في جراحات تشوهات جدار الصدر، والتنسيق لإجراء تعاون مستمر بين قسم جراحة الصدر في الخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية الألمانية.


وأكد مدير عام الخدمات الطبية الملكية على تقديم الدعم المستمر والتحديث لقسم جراحة الصدر، بما يتواكب مع التطورات العلمية التي تضمن رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى.


وأشاد الوفد الضيف بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه الخدمات الطبية الملكية، ومواكبتهم لآخر المستجدات الطبية المتعلقة بتشوهات جدار الصدر.


وعلى هامش الزيارة سيتم عقد ورشة عمل جراحية لإجراء عدد من العمليات للمرضى الذين يعانون من تشوه جدار الصدر المقعر والصدر الجئجئي.


حضر الزيارة عدد من كبار ضباط مديرية الخدمات الطبية الملكية، وعدد من الأطباء جراحيين الصدر من ألمانيا. 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

جلالته خلال زيارته المجلس القضائي

أخبار محلية الملك يزور المجلس القضائي الأردني ويوعز بتشكيل لجنة لتطوير القضاء

زيت الزيتون

أخبار محلية الزراعة: فتح باب استيراد زيت الزيتون قريبا

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن هذه المناطق غداً

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

أخبار محلية الأوقاف تدعو إلى صلاة الاستسقاء يوم الجمعة

الجمارك الأردنية

أخبار محلية الجمارك تستعرض أثر ونتائج المشاريع الممولة أمام الجهات المانحة

الخدمات الطبية الملكية

أخبار محلية مدير عام الخدمات الطبية الملكية يستقبل وفد طبي ألماني

بمشاركة الأردن.. بدء الاجتماع الوزاري بشأن غزة في إسطنبول

أخبار محلية بمشاركة الأردن.. بدء الاجتماع الوزاري بشأن غزة في إسطنبول

خطوة جديدة في مسيرة التعليم الرقمي بالأردن: اندماج منصة "الماهر" مع منصة "أساس" تحت مظلة واحدة!

أخبار الشركات خطوة جديدة في مسيرة التعليم الرقمي بالأردن: اندماج منصة "الماهر" مع منصة "أساس" تحت مظلة واحدة!



 
 





الأكثر مشاهدة