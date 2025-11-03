الإثنين 2025-11-03 04:58 م
 

الأوقاف تدعو إلى صلاة الاستسقاء يوم الجمعة

وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية
وزارة الأوقاف
 
الإثنين، 03-11-2025 04:24 م
الوكيل الإخباري-    دعت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية المواطنين إلى أداء صلاة الاستسقاء يوم الجمعة القادم، في جميع مناطق المملكة، احياءً للسنة النبوية الشريفة.اضافة اعلان


وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن وزير الأوقاف الدكتور محمد الخلايلة عمّم على مدراء الأوقاف بالمملكة والأئمة والخطباء، إقامة صلاة الاستسقاء، بعد صلاة الجمعة، كما حث الخلايلة على الإكثار من الاستغفار والتوبة، وتقديم الصدقات، والصيام، ورد المظالم، وصلة الأرحام، وغيرها من الأعمال الصالحة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

جلالته خلال زيارته المجلس القضائي

أخبار محلية الملك يزور المجلس القضائي الأردني ويوعز بتشكيل لجنة لتطوير القضاء

زيت الزيتون

أخبار محلية الزراعة: فتح باب استيراد زيت الزيتون قريبا

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن هذه المناطق غداً

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

أخبار محلية الأوقاف تدعو إلى صلاة الاستسقاء يوم الجمعة

الجمارك الأردنية

أخبار محلية الجمارك تستعرض أثر ونتائج المشاريع الممولة أمام الجهات المانحة

الخدمات الطبية الملكية

أخبار محلية مدير عام الخدمات الطبية الملكية يستقبل وفد طبي ألماني

بمشاركة الأردن.. بدء الاجتماع الوزاري بشأن غزة في إسطنبول

أخبار محلية بمشاركة الأردن.. بدء الاجتماع الوزاري بشأن غزة في إسطنبول

خطوة جديدة في مسيرة التعليم الرقمي بالأردن: اندماج منصة "الماهر" مع منصة "أساس" تحت مظلة واحدة!

أخبار الشركات خطوة جديدة في مسيرة التعليم الرقمي بالأردن: اندماج منصة "الماهر" مع منصة "أساس" تحت مظلة واحدة!



 
 





الأكثر مشاهدة