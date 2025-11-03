الأوقاف تدعو إلى صلاة الاستسقاء يوم الجمعة

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن وزير الأوقاف الدكتور محمد الخلايلة عمّم على مدراء الأوقاف بالمملكة والأئمة والخطباء، إقامة صلاة الاستسقاء، بعد صلاة الجمعة، كما حث الخلايلة على الإكثار من الاستغفار والتوبة، وتقديم الصدقات، والصيام، ورد المظالم، وصلة الأرحام، وغيرها من الأعمال الصالحة.
-
أخبار متعلقة
-
الملك يزور المجلس القضائي الأردني ويوعز بتشكيل لجنة لتطوير القضاء
-
الزراعة: فتح باب استيراد زيت الزيتون قريبا
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء
-
الجمارك تستعرض أثر ونتائج المشاريع الممولة أمام الجهات المانحة
-
مدير عام الخدمات الطبية الملكية يستقبل وفد طبي ألماني
-
بمشاركة الأردن.. بدء الاجتماع الوزاري بشأن غزة في إسطنبول
-
التربية تُعلن جدول امتحانات التوجيهي التكميلي
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وزير الدفاع الهولندي