بمشاركة الأردن.. بدء الاجتماع الوزاري بشأن غزة في إسطنبول

03:34 م

الوكيل الإخباري- يشارك نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، في الاجتماع الوزاري بشأن غزة في إسطنبول، بدعوة من وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الذي انطلقت أعماله مساء الاثنين. اضافة اعلان



ويشارك في الاجتماع كلّ من وزير خارجية السعودية، ووزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، ووزير خارجية إندونيسيا، ووزير الدولة للشؤون الخارجية في قطر، ووزير دولة في وزارة خارجية دولة الإمارات .

وذكر مصدر دبلوماسي تركي نقلت عنه وكالة "الأناضول" أن وزراء خارجية الأردن والإمارات وإندونيسيا وقطر وباكستان والسعودية، يشاركون في الاجتماع الذي سيبحث آخر المستجدات على صعيد وقف إطلاق النار والوضع الإنساني بقطاع غزة.

وفي الاجتماع من المنتظر أن يشير فيدان إلى اختلاق إسرائيل الذرائع للتنصل من وقف إطلاق النار، ويؤكد على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفا حازما ضد الإجراءات الاستفزازية الإسرائيلية.