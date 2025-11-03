بمشاركة الأردن.. بدء الاجتماع الوزاري بشأن غزة في إسطنبول

ويشارك في الاجتماع كلّ من وزير خارجية السعودية، ووزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، ووزير خارجية إندونيسيا، ووزير الدولة للشؤون الخارجية في قطر، ووزير دولة في وزارة خارجية دولة الإمارات .
وذكر مصدر دبلوماسي تركي نقلت عنه وكالة "الأناضول" أن وزراء خارجية الأردن والإمارات وإندونيسيا وقطر وباكستان والسعودية، يشاركون في الاجتماع الذي سيبحث آخر المستجدات على صعيد وقف إطلاق النار والوضع الإنساني بقطاع غزة.
وفي الاجتماع من المنتظر أن يشير فيدان إلى اختلاق إسرائيل الذرائع للتنصل من وقف إطلاق النار، ويؤكد على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفا حازما ضد الإجراءات الاستفزازية الإسرائيلية.
-
أخبار متعلقة
-
الملك يزور المجلس القضائي الأردني ويوعز بتشكيل لجنة لتطوير القضاء
-
الزراعة: فتح باب استيراد زيت الزيتون قريبا
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء
-
الأوقاف تدعو إلى صلاة الاستسقاء يوم الجمعة
-
الجمارك تستعرض أثر ونتائج المشاريع الممولة أمام الجهات المانحة
-
مدير عام الخدمات الطبية الملكية يستقبل وفد طبي ألماني
-
التربية تُعلن جدول امتحانات التوجيهي التكميلي
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وزير الدفاع الهولندي