الأردن يدين هجوما استهدف جنودًا باكستانيين

الوكيل الإخباري- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الهجوم الذي استهدف جنودًا باكستانيين في شمال غربي جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، ما أسفر عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة في هذا الهجوم الأليم، ورفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.