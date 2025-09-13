الأردن يدين هجوما استهدف جنودًا باكستانيين

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة في هذا الهجوم الأليم، ورفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.
وأعرب المجالي عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب باكستان، ولأُسَر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.
-
أخبار متعلقة
-
جمعية العون تدعو للتعامل مع الزهايمر بخطة وطنية
-
وزير الزراعة يتفقد مكتب التسويق الزراعي بسوق عمان المركزي
-
وزير الخارجية يبحث ونظيره التركي تطورات الأوضاع في المنطقة
-
اتحاد الكتاب يحتفي بإشهار 9 مؤلفات
-
البترا تستضيف الحافلة الموسيقية العُمانية "بوهو فان"
-
المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية
-
رئيس لجنة أمانة عمان يتفقد المرحلة الثالثة من "تطوير أحياء عمان"
-
الدفاع المدني يتعامل مع 1191 حادثا خلال 24 ساعة