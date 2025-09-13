السبت 2025-09-13 10:22 م
 

الأردن يدين هجوما استهدف جنودًا باكستانيين

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
وزارة الخارجية
 
السبت، 13-09-2025 08:30 م

الوكيل الإخباري-   دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الهجوم الذي استهدف جنودًا باكستانيين في شمال غربي جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، ما أسفر عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة في هذا الهجوم الأليم، ورفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.


وأعرب المجالي عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب باكستان، ولأُسَر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

 
 
