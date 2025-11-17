الجيش يحبط تهريب مخدرات بواسطة بالونات

وذكر بيان القوات المسلحة أنه جرى التعامل معها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية بعد رصدها من قبل قوات حرس الحدود بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
