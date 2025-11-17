الجيش يحبط تهريب مخدرات بواسطة بالونات

الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر الاثنين على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة بأجهزة بدائية الصنع.

