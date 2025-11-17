بسمة بوسيل تكشف تفاصيل انفصالها عن تامر حسني لأول مرة

الوكيل الإخباري- تحدثت الفنانة المغربية بسمة بوسيل عن تفاصيل حياتها الشخصية وزواجها السابق من الفنان تامر حسني، مؤكدة أن العلاقة انتهت على مرحلتين وبقدر كبير من الود والاحترام المتبادل.

وقالت في تصريحات تلفزيونية إنها تزوجت في سن صغيرة ولم تكن مستعدة حينها، ما جعلها تشعر لاحقًا بأنها استعجلت اتخاذ قرار الزواج، نافية أن تكون الغيرة سببًا في الانفصال كما يُشاع. وأوضحت أن الانفصال الأول تم بهدوء بعيدًا عن الإعلام، بينما كان الطلاق الثاني معلنًا وتداولته منصات التواصل على نطاق واسع.



وأضافت أن أسباب الطلاق مختلفة عمّا يتم تداوله وتتعلق بتفاصيل شخصية لا ترغب في كشفها، مشيرة إلى أنها مرت بفترة صعبة بعد الانفصال لكنها تخطّتها تدريجيًا، وأنها حريصة على بقاء العلاقة مستقرة مع تامر حفاظًا على أطفالهما.



وبشأن الجدل الذي أثارته تصريحاتها الأخيرة، أكدت أنه ناتج عن سوء فهم، موضحة في منشور لها أن حديثها كان عن تجربتها الشخصية فقط، وأن تامر كان على علم بمقصودها. وشددت على أن له مكانة مهمة في حياتها وحياة أولادهما، وأنه كان داعمًا لها وتواصل معها قبل ظهورها التلفزيوني ليتمنى لها التوفيق.