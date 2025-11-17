الإثنين 2025-11-17 10:56 ص
 

بسمة بوسيل تكشف تفاصيل انفصالها عن تامر حسني لأول مرة

ع7
بسمة بوسيل وتامر حسني
 
الإثنين، 17-11-2025 10:43 ص

الوكيل الإخباري-   تحدثت الفنانة المغربية بسمة بوسيل عن تفاصيل حياتها الشخصية وزواجها السابق من الفنان تامر حسني، مؤكدة أن العلاقة انتهت على مرحلتين وبقدر كبير من الود والاحترام المتبادل.

اضافة اعلان


وقالت في تصريحات تلفزيونية إنها تزوجت في سن صغيرة ولم تكن مستعدة حينها، ما جعلها تشعر لاحقًا بأنها استعجلت اتخاذ قرار الزواج، نافية أن تكون الغيرة سببًا في الانفصال كما يُشاع. وأوضحت أن الانفصال الأول تم بهدوء بعيدًا عن الإعلام، بينما كان الطلاق الثاني معلنًا وتداولته منصات التواصل على نطاق واسع.


وأضافت أن أسباب الطلاق مختلفة عمّا يتم تداوله وتتعلق بتفاصيل شخصية لا ترغب في كشفها، مشيرة إلى أنها مرت بفترة صعبة بعد الانفصال لكنها تخطّتها تدريجيًا، وأنها حريصة على بقاء العلاقة مستقرة مع تامر حفاظًا على أطفالهما.


وبشأن الجدل الذي أثارته تصريحاتها الأخيرة، أكدت أنه ناتج عن سوء فهم، موضحة في منشور لها أن حديثها كان عن تجربتها الشخصية فقط، وأن تامر كان على علم بمقصودها. وشددت على أن له مكانة مهمة في حياتها وحياة أولادهما، وأنه كان داعمًا لها وتواصل معها قبل ظهورها التلفزيوني ليتمنى لها التوفيق.

 

 ارم نيوز 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

قل

فن ومشاهير هذا ما فعله وائل جسار مع أحد ذوي الاحتياجات الخاصة خلال حفله - فيديو

ايسوزو الأردن تنظّم ندوة متخصصة لعملائها حول أهمية الصيانة الدورية وقطع الغيار الأصلية

أخبار الشركات ايسوزو الأردن تنظّم ندوة متخصصة لعملائها حول أهمية الصيانة الدورية وقطع الغيار الأصلية

لار

فيديو الوكيل ازدياد شكاوى التشحيط والمضايقات امام مدارس البنات

ع7

فن ومشاهير بسمة بوسيل تكشف تفاصيل انفصالها عن تامر حسني لأول مرة

العاصمة عمان

أخبار محلية %3.6 نسبة تراجع عدد الأردنيين المغادرين لغايات السياحة حتى أيلول

تعبيرية

خاص بالوكيل ارتفاع ظاهرة التشحيط ومضايقة الطالبات يثيران قلق الأردنيين… ومطالبات بحملة أمنية شاملة

بنك الإسكان راعي لمعرض التكنولوجيا الرقمية والتطبيقات الذكية " Smartech 2025"بنسخته الثانية

أخبار الشركات بنك الإسكان راعي لمعرض التكنولوجيا الرقمية والتطبيقات الذكية " Smartech 2025"بنسخته الثانية

الدفاع المدني

أخبار محلية حادث سير يتسبب بأُثر مروري ملموس اسفل جسر البيبسي



 
 





الأكثر مشاهدة