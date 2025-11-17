الإثنين 2025-11-17 10:53 ص
 

أمانة عمّان تُنذر موظفين بالفصل - أسماء

الإثنين، 17-11-2025 09:16 ص

الوكيل الإخباري-   أنذرت أمانة عمّان الكبرى، اليوم الأثنين، 32 موظفاً بالفصل من العمل، بسبب تغيبهم عن مراكز عملهم لأكثر من 10 أيام متتالية دون تقديم عذر مشروع.

وأكدت إلى أنه في حال عدم التزامهم سيتم فصلهم استناداً لأحكام الفقرة (هـ) من المادة (28) من قانون العمل الأردني رقم (8) لسنة 1996.

