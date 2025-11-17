أمانة عمّان تُنذر موظفين بالفصل - أسماء

الوكيل الإخباري- أنذرت أمانة عمّان الكبرى، اليوم الأثنين، 32 موظفاً بالفصل من العمل، بسبب تغيبهم عن مراكز عملهم لأكثر من 10 أيام متتالية دون تقديم عذر مشروع.



وأكدت إلى أنه في حال عدم التزامهم سيتم فصلهم استناداً لأحكام الفقرة (هـ) من المادة (28) من قانون العمل الأردني رقم (8) لسنة 1996.

