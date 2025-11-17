ازدياد شكاوى التشحيط والمضايقات امام مدارس البنات #برنامج_الوكيل #سوشال_الوكيل #الأردن pic.twitter.com/EpNGLiNQz0— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) November 17, 2025
